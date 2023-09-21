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В Норвегии на месте языческого храма обнаружили золотые монеты

В Норвегии на месте языческого храма обнаружили золотые монеты

Автор:
21 сентября 2023 14:07
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: артефакт   археология   золото   монета   норвегия   храм   язычество   
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В Вингроме на берегу норвежского озера Мьеса когда-то располагался языческий храм. За последние несколько десятилетий на его территории было найдено тридцать золотых изделий. Все они тонкие, как бумага, часто квадратные, с выпуклым изображением. На днях во время дорожных работ было обнаружено еще пять подобных артефактов.

Размер изделий, похожих на квадратные монеты, не превышает человеческий ноготь. На них изображены мужчина и женщина в разных нарядах и украшениях.

Археолог Катрин Стене руководила раскопками, которые велись здесь все лето и осень в связи с реконструкцией шоссе E6 между мостом Мьеса и Лиллехаммером. "Это было невероятно интересно", - признается археолог.

Длина языческого храма составляет около пятнадцати метров. По мнению исследователей, находки относятся к эпохе династии Меровингов, правившей с конца V до середины VIII века во Франкском государстве.

Последние пять изделий обнаружили под строением. Вероятно, они были ритуальным подношением для защиты будущего храма.

В 1993 году Харальд Якобсен, проезжая по шоссе E6, заметил то, что археологи называют "культурным слоем" - слой почвы с явными включениями материальных следов деятельности человека. И оказался прав: вскоре были найдены две первые монеты.

35 изделий из храма в Вингроме представляют собой самую большую коллекцию Норвегии. В аналогичном храме в Уппокра в Швеции было найдено 100 золотых экземпляров, а на датском острове Борнхольм - более 2500.

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Метки: артефакт   археология   золото   монета   норвегия   храм   язычество   
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