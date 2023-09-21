В Норвегии на месте языческого храма обнаружили золотые монеты

Размер изделий, похожих на квадратные монеты, не превышает человеческий ноготь. На них изображены мужчина и женщина в разных нарядах и украшениях.

Археолог Катрин Стене руководила раскопками, которые велись здесь все лето и осень в связи с реконструкцией шоссе E6 между мостом Мьеса и Лиллехаммером. "Это было невероятно интересно", - признается археолог.