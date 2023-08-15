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Почему главу католической церкви называют "Папой"

Почему главу католической церкви называют "Папой"

Автор:
15 августа 2023 01:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: Католическая церковь   ватикан   власть   епископ   монарх   папа римский   престол   прихожане   рим   храм   
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Этот термин имеет глубокие исторические корни.

Папа Римский считается преемником Петра - апостола, который был первым епископом вечного города. До недавнего времени, да и сейчас в некоторых вопросах, у Папы огромный авторитет и право решающего голоса в вопросах веры или доктрины церкви.

Термин "Папа" произошёл от латинского "Papa" - Отец. Так ранние христиане Римской империи называли церковных старейшин. А уже после "легализации" христианства Константином Великим, так стали величать главу Римской церкви.

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Со временем, христианство стало могучей слой, а слово Папы - законом. В Средние века он мог лишь припугнуть непокорного монарха отлучением от церкви и тот готов был пойти на любые уступки. Конечно, были исключения. Например, французский король Филипп Красивый активно боролся с папским престолом и даже ненадолго победил. Но со временем, церковные иерархи вернули себе власть, а Папа вновь стал лидером, которого слушали, а порой и откровенно побаивались.

В истории Римской церкви хватало всего: были и папы-сумасброды. Например, Иоанн ХІІ (955-963 гг.) В основном, он блудил и, по словам его современников, превратил храм в бордель.

Папа Бенедикт IX (1032–1044, 1045, 1047–1048 гг.) Как видно по годам правления, он терял святой престол, возвращал и… продавал его. "Сбыл" должность своему крёстному, ненадолго отошёл от дел, а потом вновь вернулся.

Александр VI (1492–1503 гг.) Он же Родриго Борджия. Умелый интриган и хитрый политик. У него было семь незаконнорожденных детей. Потом каждый из них занял тёплое местечко или при королевском дворе, или в церкви. Поговаривали, что Папа спал с собственной дочерью Лукрецией. Но это уже из области сплетен и неподтверждённых слухов.

Но было бы несправедливо не указать хотя бы одного “образцового” Папу. К примеру, Сикста IV ((1471-1484 гг.) Мудрый политик, толковый управленец, человек, который умел ладить с королями и расширять влияние церкви. Также известен как меценат и покровитель искусств: при нём был создан музей античных скульптур и построена Сикстинская капелла.

В целом, римско-католическая церковь развивалась и трансформировалась на протяжении многих столетий. Переживала фантастические взлёты и падения. Имела огромное влияние на "сильных мира сего", не говоря уже о простых гражданах. И её история далеко не закончена - даже на сегодняшний день, она насчитывает более миллиарда прихожан.

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Метки: Католическая церковь   ватикан   власть   епископ   монарх   папа римский   престол   прихожане   рим   храм   
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13k
Кыся Полчаса назад
Замечательное исследование! Для третьего класса приходской школы.
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13k
Кыся 14 минут назад
Кстати, автор, вы не поверите, но слово "отец" на латыни pater, а вовсе не papa.
А дальше вообще путаница. Ну ладно, русский близок к латыни, так что как писали, так и назвать могли. Но есть нюанс... Почему-то в английском Папу называют Pope - поуп! А в русском есть слово поп. При этом отец на английском вообще father. Я дальше не стал лезть, но чего-то у меня такое чувство, что и с другими языками нелады.
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