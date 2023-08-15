Почему главу католической церкви называют "Папой"

Папа Римский считается преемником Петра - апостола, который был первым епископом вечного города. До недавнего времени, да и сейчас в некоторых вопросах, у Папы огромный авторитет и право решающего голоса в вопросах веры или доктрины церкви.

Термин "Папа" произошёл от латинского "Papa" - Отец. Так ранние христиане Римской империи называли церковных старейшин. А уже после "легализации" христианства Константином Великим, так стали величать главу Римской церкви.