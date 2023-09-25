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Дворовый ЖЭК-арт, который ночью может прилично напугать

Дворовый ЖЭК-арт, который ночью может прилично напугать

Автор:
25 сентября 2023 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Двор   Прикол   благоустройство   во дворе   жэк арт   забавно   
1171
16

Благоустройством территории часто занимаются местные жители. Порой их фантазия настолько пугающая, а средства ограничены, что получаются странные и жутковатые арты. Перед вами дворовые мастера и их создания.

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Метки: Двор   Прикол   благоустройство   во дворе   жэк арт   забавно   
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Slonyash 43 минуты назад
Жуть какая!
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