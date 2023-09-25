Дворовый ЖЭК-арт, который ночью может прилично напугать

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Благоустройством территории часто занимаются местные жители. Порой их фантазия настолько пугающая, а средства ограничены, что получаются странные и жутковатые арты. Перед вами дворовые мастера и их создания.
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