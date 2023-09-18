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Ситуации на свадьбах, которые запомнили навсегда и гости, и жених с невестой

Ситуации на свадьбах, которые запомнили навсегда и гости, и жених с невестой

Автор:
18 сентября 2023 15:51
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   интересно   интересные истории   истории со свадеб   свадьба   
3341
14

Свадьба - важное событие в жизни пары. Хочется, чтобы этот день прошёл максимально классно и душевно. Но порой что-то идёт не по плану - и даже гости в шоке могут быть от происходящего. Пользователи поделились странными и нелепыми историями, которые произошли во время празднования.

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А вы помните какие-то приколы со свадьбы?

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Метки: Прикол   забавно   интересно   интересные истории   истории со свадеб   свадьба   
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11  комментариев
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Меня одного бесит эта анимешная блевотина - "тяны и куны"?
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10k
BarOb 13 минут назад
Справление свадеб - самый пошлый пережиток прошлого, хотя в одноклассниках заходит на ура
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37k
russger 19 минут назад
Самое ужасное, что может быть, это дебильные конкурсы.
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16k
Majul 57 минут назад
что за "садили"? Это из того же языка где есть слова ложили, звОнить, с города?
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11k
Андрей Ма-С 58 минут назад
В годы когда я женился была традиция переносить невесту через мост. Мои родственники и друзья ради прикола выбрали мост длиной в метров триста. И вот пока я нес свою благоверную в ее шелково-атласном свадебном платье она усилено у меня сползала с рук и я рефлекторно поправил ее положение в моих руках с помощью колена!!!! В этом году мы отмечали двадцатилетие свадьбы и все друзья и родственники которые вспомнили про это в обязательно порядке мне напомнили как я на свадьбе своей супруге дал коленом поджопник!!!
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8k
sedoisever Час назад
Помню на моей свадьбе, чтобы пройти к невесте что-то там нужно было делать и среди прочего нужно было положить мелочь на каждый кружок нарисованный на простыне.
А откуда же у жениха с друзьями мешок мелочи? Мой друг достал четвертной, порвал на мелкие кусочки и швырнул на простыню.
Надо было глаза моей тёщи видеть...
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Очередной бредовысер.
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247
iskra 2 часа назад
Был на одной нормальной свадьбе. На своей. Потому что сам все организовал и категорически отмел все эти выкупы и пошлые игры. Просто погуляли по городу, поели-попили-потанцевали в кафе. Никаких драк,все довольны.
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10k
Juli 2 часа назад
Идиотские конкурсы и "приколы" на свадьбах, как отдельный вид "искусства".
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70
ruslan d 2 часа назад
Обычно творится полная дичь , наверно пару раз только был на нормальной свадьбе , но один фиг больше ни ногой .
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60k
pynh 3 часа назад
Комментарий к фото
применить смекал очку?
а вы точно не беляш?
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