Ситуации на свадьбах, которые запомнили навсегда и гости, и жених с невестой

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Свадьба - важное событие в жизни пары. Хочется, чтобы этот день прошёл максимально классно и душевно. Но порой что-то идёт не по плану - и даже гости в шоке могут быть от происходящего. Пользователи поделились странными и нелепыми историями, которые произошли во время празднования.
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А вы помните какие-то приколы со свадьбы?
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