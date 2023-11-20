ЖКХ-арт, от которого в темноте можно инсульт словить

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Все хотят облагородить территорию двора, но не у всех получается. Порой своими силами жильцы и ЖКХ создают такие шедевры, что хоть стой, хоть падай.
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