FISHKINET
Сообщество Юмор 17927 постов • 3632 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
ЖКХ-арт, от которого в темноте можно инсульт словить

ЖКХ-арт, от которого в темноте можно инсульт словить

Автор:
20 ноября 2023 19:43
Сообщество : Юмор
Метки: Двор   ЖКХ   Прикол   во дворе   жэк арт   фото   
1095
14

Все хотят облагородить территорию двора, но не у всех получается. Порой своими силами жильцы и ЖКХ создают такие шедевры, что хоть стой, хоть падай.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Двор   ЖКХ   Прикол   во дворе   жэк арт   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Teodor Час назад
Русский дизайн - бессмысленный и беспощадный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Гомерчик 52 минуты назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей Иванов 56 минут назад
Зато там у детей железные нервы. И если у них сдохнет тамогочи, то они не будут выбрасываться в окно, а пойдут бить морду производителю и продавцу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Маслов Час назад
Комментарий к фото
Уголок гастарбайтера какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63041



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября
Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны вместе с семьями
Российский губернатор призвал ужесточить правила для мигрантов и высылать их из страны...
Набирающие популярность в сообществах
Защита деревьев с помощью акриловых рисунков
Защита деревьев с помощью акриловых рисунков
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
Конфликтный тигр из Хабаровского края снова переехал
Выроненную космонавтами сумку можно увидеть в бинокль (3 фото + видео)
Выроненную космонавтами сумку можно увидеть в бинокль (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Душный коллектив

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#факты#люди#аварии#Автовсячина#природа#позитив
#животные#автомир#кино#Прикол#история#фильм#ДТП#Ynews#искусство#подборка
#в мире#машина#СССР#интересное#Россия#шоу бизнес#авто аварии#суд#новости#кот
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Чудные детские анкеты, в которых так много радости и печали Чудные детские анкеты, в которых так много радости и печали Ремонтные бригады, которые бы поборолись за звание "Мастера-рукожопы" Ремонтные бригады, которые бы поборолись за звание "Мастера-рукожопы" Что женщины обсуждают на форумах Что женщины обсуждают на форумах По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу" По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу" 16 жутковатых ростовых кукол, которые призваны дарить радость, но дарят панические атаки 16 жутковатых ростовых кукол, которые призваны дарить радость, но дарят панические атаки

На что жалуетесь?

Вернуться