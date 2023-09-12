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Тот момент, когда уборщики номеров в отелях удивили туристов

Тот момент, когда уборщики номеров в отелях удивили туристов

Автор:
12 сентября 2023 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в отеле   во время отпуска   забавно   путешествия   туристы   уборщики   уборщики номер   
1863
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В отелях часто работают люди с юмором. Даже уборщики номеров проявляют фантазию и становятся иногда приятелями с постояльцами гостиниц. Перед вами примеры того, как можно разнообразить отдых туристов.

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А вам когда-нибудь оставляли в отелях какие-то приколы сотрудники?

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Метки: Прикол   в отеле   во время отпуска   забавно   путешествия   туристы   уборщики   уборщики номер   
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1  комментарий
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60k
pynh 2 часа назад
фантазия уборщиц напрямую зависит от денежки, оставленной на кровати
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