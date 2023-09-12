Тот момент, когда уборщики номеров в отелях удивили туристов

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В отелях часто работают люди с юмором. Даже уборщики номеров проявляют фантазию и становятся иногда приятелями с постояльцами гостиниц. Перед вами примеры того, как можно разнообразить отдых туристов.
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А вам когда-нибудь оставляли в отелях какие-то приколы сотрудники?
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