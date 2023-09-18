Отзывы с Вайлдбериз, которые порой покруче, чем сами товары

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Маркетплейсы - это кладезь не только различным товаров, но ещё и убойных отзывов. Там и мужчин в женской одежде можно увидеть, и обувь с крысами присылают. Даже комедийные шоу искать не нужно, когда каламбуры в реальной жизни повсюду.
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А вы оставляете отзывы на маркетплейсах?
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