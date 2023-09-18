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Отзывы с Вайлдбериз, которые порой покруче, чем сами товары

Отзывы с Вайлдбериз, которые порой покруче, чем сами товары

Автор:
18 сентября 2023 15:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   маркетплейсы   отзывы   отзывы покупателей   смешно   
1892
14

Маркетплейсы - это кладезь не только различным товаров, но ещё и убойных отзывов. Там и мужчин в женской одежде можно увидеть, и обувь с крысами присылают. Даже комедийные шоу искать не нужно, когда каламбуры в реальной жизни повсюду.

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Метки: Прикол   забавно   маркетплейсы   отзывы   отзывы покупателей   смешно   
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