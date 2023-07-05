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Убойный ЖЭК-арт во дворах России

Убойный ЖЭК-арт во дворах России

Автор:
05 июля 2023 11:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Россия   во дворе   жкх   жэк арт   забавно   смешно   
1171
15

Облагородить территорию двора - мечта многих жителей. Только вместо новых площадок и прикольных украшений там появляются классические фигуры из покрышек и немного пугающие декорации, как из фильма ужасов.

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Метки: Прикол   Россия   во дворе   жкх   жэк арт   забавно   смешно   
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6  комментариев
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4k
Наталья 54 минуты назад
Комментарий к фото
Робот клёвый, его бы доработать.
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turyst Минуту назад
Ссылка youtu.be
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turyst Минуту назад
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9k
Garpia121 5 минут назад
А у нас, шумные восточные братья, заборчики на металлолом сперли.
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Igor Grishaev 24 минуты назад
Если ЖЭК вместо благоустройства района только косит несуществующую траву, что остается делать жильцам, как не украшать район самим
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
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