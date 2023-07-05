Убойный ЖЭК-арт во дворах России

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Облагородить территорию двора - мечта многих жителей. Только вместо новых площадок и прикольных украшений там появляются классические фигуры из покрышек и немного пугающие декорации, как из фильма ужасов.
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