Министра иностранных дел Китая отправили в отставку из-за внебрачной связи в США

Внутрення проверка выявила, что Цинь Ган, находясь на должности полномочного посла КНР в США, завёл там внебрачную связь и даже стал отцом.
В июле 2023 года чрезвычайного и полномочного посла КНР в США Цинь Гана внезапно сняли с должности. Тогда в МИД Китая отказались сообщать причины отставки. 57-летний политик не появлялся на публике с 25 июня, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
19 сентября стало известно, что политик вполне жив. По данным газеты должности Цинь Ган лишился из-за внебрачной связи в США, во время его пребывания на посту посла КНР в Вашингтоне. За это время он даже успел стать отцом. Семью политика обнаружили во время внутренней проверки, проведенной соответствующими органами Коммунистической партии Китая.
Имя подруги экс-министра и их сына не было раскрыто. Сейчас дознаватели выясняют, не нанесли ли действия бывшего министра ущерб национальной безопасности.
С июля 2023 года с постов пропали ещё несколько политиков, включая командующего ракетными войсками и его заместителя. Позже сообщили об их увольнении, уточняет Kommersant. В сентябре пропал министр обороны страны Ли Шанфу. По данным собеседников Reuters, Ли находится под следствием за коррупционные нарушения при закупке военной техники.
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значит этим, его будут шантажировать. и значит, он не может занимать госдолжность. и он это 100% понимал. и значит его уже шантажировали, его уже завербовали. и он уже обманул и продолжал обманывать руководство...
ты не путай, свое личное положение. и должность такого уровня, в стране - ПРОТИВНИКЕ. а США для Китая еще какой противник.
Чтобы их не ловили на медовые ловушки , под угрозой шантажа ,нанося ущерб безопасности страны!
Если ты посол, то изволь быть образцом во всем, в том числе и семейной жизни.
А не быть двоеженцем.
и на этом фоне. другая семья. значит он уже лжет своей семье. лжет своему руководству. скрывает эти факты от своих сограждан. он 100% под колпаком ЦРУ и ФБР. и значит его уже 100% вербуют и шантажируют... и ЕСЛИ там все только про секс, значит он уже должен был сам уйти в отставку. а он продолжал "работать". вопрос только на кого он работал.
миллиарды чернокожих китаянок в Африке !