Министра иностранных дел Китая отправили в отставку из-за внебрачной связи в США

В июле 2023 года чрезвычайного и полномочного посла КНР в США Цинь Гана внезапно сняли с должности. Тогда в МИД Китая отказались сообщать причины отставки. 57-летний политик не появлялся на публике с 25 июня, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

19 сентября стало известно, что политик вполне жив. По данным газеты должности Цинь Ган лишился из-за внебрачной связи в США, во время его пребывания на посту посла КНР в Вашингтоне. За это время он даже успел стать отцом. Семью политика обнаружили во время внутренней проверки, проведенной соответствующими органами Коммунистической партии Китая.

Имя подруги экс-министра и их сына не было раскрыто. Сейчас дознаватели выясняют, не нанесли ли действия бывшего министра ущерб национальной безопасности.