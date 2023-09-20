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Министра иностранных дел Китая отправили в отставку из-за внебрачной связи в США

Министра иностранных дел Китая отправили в отставку из-за внебрачной связи в США

Автор:
20 сентября 2023 07:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   США   Цинь Ган   интересное   истории   мид   отставка   семья на стороне   
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Внутрення проверка выявила, что Цинь Ган, находясь на должности полномочного посла КНР в США, завёл там внебрачную связь и даже стал отцом.

В июле 2023 года чрезвычайного и полномочного посла КНР в США Цинь Гана внезапно сняли с должности. Тогда в МИД Китая отказались сообщать причины отставки. 57-летний политик не появлялся на публике с 25 июня, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

19 сентября стало известно, что политик вполне жив. По данным газеты должности Цинь Ган лишился из-за внебрачной связи в США, во время его пребывания на посту посла КНР в Вашингтоне. За это время он даже успел стать отцом. Семью политика обнаружили во время внутренней проверки, проведенной соответствующими органами Коммунистической партии Китая.

Имя подруги экс-министра и их сына не было раскрыто. Сейчас дознаватели выясняют, не нанесли ли действия бывшего министра ущерб национальной безопасности.

С июля 2023 года с постов пропали ещё несколько политиков, включая командующего ракетными войсками и его заместителя. Позже сообщили об их увольнении, уточняет Kommersant. В сентябре пропал министр обороны страны Ли Шанфу. По данным собеседников Reuters, Ли находится под следствием за коррупционные нарушения при закупке военной техники.

Источник:

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Метки: Китай   США   Цинь Ган   интересное   истории   мид   отставка   семья на стороне   
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16  комментариев
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120
vitros666 45 минут назад
Не то что у нас в России [мат]. Каждый чиновник имеет вообще ВСЕ ВИДЫ СВЯЗЕЙ ЗАБУГОРНЫХ. И детишки и деньги и всё остальное там и гражданства.
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710
Илья 7 минут назад
Что было в Вегасе остаётся в Вегасе .
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4k
Alex 24 минуты назад
У нашего горе-министра иностранных дел дочь имеет гражданство чужой страны и всем похер.
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21k
Davy Jones 37 минут назад
Ну аоткнул мужик палку какой то фре, не трансгендеоу же и не педику, молодец выходит, раз на два фронта успевает
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19
Алексей Davy Jones 10 минут назад
потом ему надо будет содержать вторую семью. за рубежом. втайне от компартии, втайне от руководства страны, втайне от сослуживцев и сограждан...
значит этим, его будут шантажировать. и значит, он не может занимать госдолжность. и он это 100% понимал. и значит его уже шантажировали, его уже завербовали. и он уже обманул и продолжал обманывать руководство...

ты не путай, свое личное положение. и должность такого уровня, в стране - ПРОТИВНИКЕ. а США для Китая еще какой противник.
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21k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Неужели в Китае , с его помешанностью на энергетических практиках и сексе , нет специального женского батальона , для сексуального обслуживания высших чиновников?!
Чтобы их не ловили на медовые ловушки , под угрозой шантажа ,нанося ущерб безопасности страны!
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34k
albedo 58 минут назад
Строго, но справедливо.
Если ты посол, то изволь быть образцом во всем, в том числе и семейной жизни.
А не быть двоеженцем.
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19
Алексей Davy Jones 7 минут назад
послу доверяют самые лютые тайны государства. он учавствует и в работе своих спецслужб. и во всяких переговорах... а посол Китая в США, это ппц какое лютое напряжение.
и на этом фоне. другая семья. значит он уже лжет своей семье. лжет своему руководству. скрывает эти факты от своих сограждан. он 100% под колпаком ЦРУ и ФБР. и значит его уже 100% вербуют и шантажируют... и ЕСЛИ там все только про секс, значит он уже должен был сам уйти в отставку. а он продолжал "работать". вопрос только на кого он работал.
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6k
Jora Kyky(Kukunaher) Час назад
А я бы наградил. Китайцев надо по планете распространять, а то им в Китае уже тесно. В США само то.
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