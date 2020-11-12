Добрая история: внук исполнил мечту дедушки и показал ему мир

95-летний дедушка после смерти супруги уже собирался в дом престарелых, но внук забрал его к себе домой, а потом устроил незабываемое путешествие, во время которого они посетили много интересных мест.
В 2018 году 95-летний ветеран Второй мировой войны Джонни Димас похоронил свою супругу Мэри, с которой прожил всю жизнь. Дедушка уже настроился на то, чтобы переехать в дом престарелых, потому что обслуживать себя уже не мог. Но об этом узнал его внук Роджер и забрал ветерана к себе.
Позже он с женой Джо решил, что дедушке лучше не проводить однотипные дни в их доме, а получать положительные эмоции путешествуя.
За год путешественники объехали почти все США, посетили множество музеев и попробовали новые блюда. Для этих целей и для комфорта Джонни был куплен дом на колёсах, который назвали в честь бабушки – Sweet Mary Bus (Автобус милой Мэри). Там заботливые родственники обустроили подъёмник для инвалидной коляски и специальное спальное место.
Позже он с женой Джо решил, что дедушке лучше не проводить однотипные дни в их доме, а получать положительные эмоции путешествуя.
За год путешественники объехали почти все США, посетили множество музеев и попробовали новые блюда. Для этих целей и для комфорта Джонни был куплен дом на колёсах, который назвали в честь бабушки – Sweet Mary Bus (Автобус милой Мэри). Там заботливые родственники обустроили подъёмник для инвалидной коляски и специальное спальное место.
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Особенно Джонни понравилось посещать музеи, посвященные Второй мировой войне. Там очень хорошо встречали ветерана, и он с удовольствием делился своими фронтовыми историями.
Также Джонни, Роджер и Джо остановились в городе Уэйко, где прошло детство ветерана.
Летом 2020 года дедушке стало плохо и пришлось прервать путешествие. К сожалению, Джонни скончался 16 августа в возрасте 96 лет.
Роджер рассказал, что счастлив был скрасить время дедушки, отведённое ему на земле, а на память об этом у него осталась много фотографий.
Летом 2020 года дедушке стало плохо и пришлось прервать путешествие. К сожалению, Джонни скончался 16 августа в возрасте 96 лет.
Роджер рассказал, что счастлив был скрасить время дедушки, отведённое ему на земле, а на память об этом у него осталась много фотографий.
А как бы вы хотели встретить свою старость?
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