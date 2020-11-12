Добрая история: внук исполнил мечту дедушки и показал ему мир

В 2018 году 95-летний ветеран Второй мировой войны Джонни Димас похоронил свою супругу Мэри, с которой прожил всю жизнь. Дедушка уже настроился на то, чтобы переехать в дом престарелых, потому что обслуживать себя уже не мог. Но об этом узнал его внук Роджер и забрал ветерана к себе.



Позже он с женой Джо решил, что дедушке лучше не проводить однотипные дни в их доме, а получать положительные эмоции путешествуя.



За год путешественники объехали почти все США, посетили множество музеев и попробовали новые блюда. Для этих целей и для комфорта Джонни был куплен дом на колёсах, который назвали в честь бабушки – Sweet Mary Bus (Автобус милой Мэри). Там заботливые родственники обустроили подъёмник для инвалидной коляски и специальное спальное место.