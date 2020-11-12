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Сообщество Жизнь в США 495 постов • 194 подписчика подписаться
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Добрая история: внук исполнил мечту дедушки и показал ему мир

Добрая история: внук исполнил мечту дедушки и показал ему мир (11 фото)

Автор:
12 ноября 2020 21:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ветеран   вторая мировая война   дедушка   путешествие   старость   сша   
716
11
95-летний дедушка после смерти супруги уже собирался в дом престарелых, но внук забрал его к себе домой, а потом устроил незабываемое путешествие, во время которого они посетили много интересных мест.
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Метки: ветеран   вторая мировая война   дедушка   путешествие   старость   сша   
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KOSTELLO 44 минуты назад
Такого внука, дай Бог каждому!
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Андрей Крылов 5 минут назад
Я бы поставил десяток плюсов ( даже не автору темы, а внуку дедушки). Но тут так нельзя. А автору просто плюс.
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Toxictofa Полчаса назад
Молодцы! Все бы таких дедушек и внуков. И мир стал бы добрее.
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