В Эстонии полиция остановила машины с наклейками «Я - русский» и заставила снять их

Поначалу эстонская полиция действительно не реагировала. Зато возбудились водители - они и сообщили о флешмобе силовикам.

На первом же посту участников остановили и заставили снять наклейки. Иначе - забрали бы машины на штрафстоянку.

Осторожно, мат: