В Эстонии полиция остановила машины с наклейками «Я - русский» и заставила снять их

И пригрозили забрать авто на штрафстоянку.
В Эстонии организовали флешмоб: автомобилисты стали наклеивать на авто надпись «Я - русский».
Флешмоб удался: страха ни у кого нет, а полиция растерялась. Да и чего бояться? Того, что русские?
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Поначалу эстонская полиция действительно не реагировала. Зато возбудились водители - они и сообщили о флешмобе силовикам.
На первом же посту участников остановили и заставили снять наклейки. Иначе - забрали бы машины на штрафстоянку.
Осторожно, мат:
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Наклеек боятся.
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