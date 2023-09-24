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В Эстонии полиция остановила машины с наклейками «Я - русский» и заставила снять их

В Эстонии полиция остановила машины с наклейками «Я - русский» и заставила снять их

Автор:
24 сентября 2023 19:37
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Эстония   наклейка   полиция   флешмоб   штрафстоянка   
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И пригрозили забрать авто на штрафстоянку.

В Эстонии организовали флешмоб: автомобилисты стали наклеивать на авто надпись «Я - русский».

Флешмоб удался: страха ни у кого нет, а полиция растерялась. Да и чего бояться? Того, что русские?

Поначалу эстонская полиция действительно не реагировала. Зато возбудились водители - они и сообщили о флешмобе силовикам.

На первом же посту участников остановили и заставили снять наклейки. Иначе - забрали бы машины на штрафстоянку.

Осторожно, мат:

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Метки: Видео   Эстония   наклейка   полиция   флешмоб   штрафстоянка   
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22  комментария
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5k
driver71 48 минут назад
Интересно, а полицаи смогли внятно объяснить, на каком основании на штрафстоянку?
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416
FelisLynx 7 минут назад
И что изменилось со снятием наклейки? Водитель перестал быть русским?
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58k
alertol 11 минут назад
У нас в стране свобода слова - вот список вам свободных слов. ©
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10
zu4ara 12 минут назад
петухи позорные сдались без боя, а я уже понадеялся... сска понты тухлые,,, сопли жёваные, а как всё красиво начиналось...
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Эстоннэээц, думааат будем завтраа.
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10k
Пётр Полчаса назад
Ну ничего удивительного, типичное поведение карликовой страны с комплексом неполноценности...увы, таким шавкам географию не изменить, вот и приходиться быть табаками пресмыкаясь пред каким-то сильным...жалкий удел...
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2k
Vergüenza Ajena 57 минут назад
Пиз.....ц.
Наклеек боятся.
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5k
Sanar Час назад
Русские в эстонии))) да всё верно вас дротят, чмыри вы а не русские для наших идя них, вы гавно.
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10k
kirpal Час назад
Не в тему, но когда мне прислали - я ржал:

В Эстонии началось тестирование технологии Wi-Fi
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
нацизма нет в европе))) мне кажется если бы кто то стал ездить с надписью "я эстонец", у нас, максимум что может с ним случится то его будут провожать с легкой улыбкой в след
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288
Netrocker Андрей Ма-С Полчаса назад
Вы же прекрасно понимаете, вследствие чего все это случается? Или не догадываетесь?
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