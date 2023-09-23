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"Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны"

"Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны"

Автор:
23 сентября 2023 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Белгородская область   Видео   ГАЗ   Шебекино   взрыв   полиция   правоохранители   
1687
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"Герой дня", уверенный, что до сих пор живёт в СССР, возмутился, когда к нему пришли с обыском, и пошёл на крайние меры. Пострадал и он сам, и правоохранители.

В Белгородской области взрывом был уничтожен частный дом. Устроил переполох сам хозяин жилища. К нему наведались полицейские с целью проверки хранившегося в доме огнестрельного оружия, но мужчина заявил, что правоохранители находятся на территории СССР и он, как её гражданин, вынужден защищать целостность страны.


Товарищ уже несколько лет потёк крышей вел себя подобным образом. Он не оплачивал свет и газ и очень ругался, когда его лишили доступа к электроэнергии. Он не шёл на контакт с односельчанами и был уверен, что его хотят насильно вакцинировать против ковида и, тем самым, лишить жизни.


Его борьба продолжалась долго - в роликах собраны разные эпизоды общения с коммунальщиками, представителями правоохранительных органов.


А 22 сентября "гражданин СССР" всё-таки запустил в дом сотрудников полиции, которые в очередной раз пришли проверить состояние хранения огнестрельного оружия. Скорее всего, он снова выдал тираду о нарушении границ Советского Союза, после чего открыл вентиль газового баллона и чиркнул спичкой.


В результате раздался взрыв. Частный дом был полностью разрушен.



Пострадали как правоохранители, так и хозяин жилья. Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что одного из пяти пострадавших госпитализировали с ожогами, трёх - с различными травмами.


Позже выяснилось, что пострадавших семеро, из них двое находятся в реанимации, состояние одного из них крайне тяжёлое.


После инцидента возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Сам герой дня тоже пострадал и был госпитализирован. После лечения он предстанет перед судом. Тот случай, когда задумывашься о пользе своевременного принудительного лечения...

Источник:

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Метки: Ynews   Белгородская область   Видео   ГАЗ   Шебекино   взрыв   полиция   правоохранители   
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43  комментария
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Янка из Цесиса Полчаса назад
Хоть и латыш из Латвии, но СССР безусловно уважаю и считаю единственной своей Родиной. Все эти националистически-этнокраические ублюдочные образования может и хорошо, но я их презираю по факту. Но! Платить по счетам надо при любой власти и при любом режиме. К политике это не имеет никакого отношения.
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9k
Уретра Брежнева 5 минут назад
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9k
12345678910 9 минут назад
Меня сиешат борцуны с режимом,которые прикрывают свою патологическую жадность и мелочность борьбой с государством , не оплачивая счетажкх , штрафы и т.д. Тем более они в нашей стране по сравнению с другими просто смешные А всё эти борцуны вызывают отвращение и брезгливость НИЧТОЖЕСТВА!!!
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
Так сложилось, что я тоже сторонник социализма (ну и СССР), они меня нашли и начали зазывать в свою секту.
Предлагали паспорт за "малую плату" и прочие блага...
Феерически деструктивная организация, мошенническая до мозга костей, от СССР у них только символика (хочу отметить - тут они 80% молодцы).
А ведь есть у меня родственница, что чудом ушла от них (она ушла в секту кинезиологии, а поскольку она существо простейшее, на одну задачу, то она даже и не заметила их "советское" недовольства, ну и поныне, уж года 3-4, состоит в этой псевдомедицинской секте и даже доросла до уровня "гуру"). Старайтесь с ней не встречаться (сейчас она старательно добивает своего мужа кизякологией, вместо традиционного лечения от рака).
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Однажды в 2000-х мою подругу ее подруга в США познакомила в интернете и даже дала телефон одному дядьке. Мужик был из наших, когда-то нелегально въехал в США и так там жил более 20 лет, нелегально работал в автосервисе - и все это с паспортом СССР! Она ему тоже пыталась донести, что СССР уже все и надо бы ему за 20 лет и американский получить - так тот тоже лопался, что он советский гражданин и не собирается предавать Родину!!! и вообще знатно повыносил ей мозг, к тому же он звонил вечером, когда у нас 5-6 утра, пока она не стала просто поднимать трубку. А вы говорите -Шебекино....
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13k
кот базилий 39 минут назад
Псих и имеет оружие - это как?
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5k
Elena Ki 44 минуты назад
"Одним махом семерых убивахом" (С)
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20k
Bill 51 минуту назад
Вот мужик удивится когда правду узнает про СССР.
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10k
Борис Карабанов Час назад
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16k
a_komolow Час назад
Давно в дурку надо было отправить!
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276
iskra Час назад
Журналисты,как обычно,искажают события в угоду захватывающего сюжета.
Ващета,если открыть кран и чиркнуть спичкой,то просто загорится огонь. Все мы это делаем ежедневно, зажигая газ га плите. Для того, что бы произошел взрыв,нужно,что бы газ распространился по дому,что бы не было сквозняков,и что бы образовалась нужная пропорция газа и воздуха (6-15%).
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7k
tamin Час назад
И у таких людей есть оружие. Ноомально
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3k
poбт Час назад
"Товарищ уже несколько лет потёк крышей вел себя подобным образом"

есть такая категория неплательщиков, которым в интернетах рассказали что типа СССР не развалился и Россия это частное акционерное общество, а платежный код рубля чему то там не соответствует, соответственно они могут брать кредиты не возвращая, не платить за коммуналку, налоги и тд и тп и им как гражданам СССР ничего не будет
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109
Офицер Sanar 18 минут назад
Почему бы и нет? Ведь большую часть жизни он прослужил и проработал именно при СССР. Страну развалили вопреки его желанию и он в своём праве так думать. Только платить по счетам он всё же обязан, поскольку это к его ситуации не имеет никакого отношения.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Тот случай, когда опасному для людей и себя больному человеку государство не в состоянии вовремя помочь и обезопасить людей. И всё это из-за принятых самим же государством либеральных законов в области здравоохранения, якобы защищающих права людей, а на самом деле оставляющих людей без своевременной помощи и в опасности, нарушающих права на здоровье и жизнь здоровых граждан.
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64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
это все следствие , а первоначальная причина в том что все эти органы которые ходили за оплатой не обращали внимания на психическое здоровье мужика.
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276
iskra sedoisever Час назад
Ну так справки он наверняка получал много лет назад,когда ещё крыша на месте была.
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