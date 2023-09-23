"Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны"

В Белгородской области взрывом был уничтожен частный дом. Устроил переполох сам хозяин жилища. К нему наведались полицейские с целью проверки хранившегося в доме огнестрельного оружия, но мужчина заявил, что правоохранители находятся на территории СССР и он, как её гражданин, вынужден защищать целостность страны.





Товарищ уже несколько лет потёк крышей вел себя подобным образом. Он не оплачивал свет и газ и очень ругался, когда его лишили доступа к электроэнергии. Он не шёл на контакт с односельчанами и был уверен, что его хотят насильно вакцинировать против ковида и, тем самым, лишить жизни.





Его борьба продолжалась долго - в роликах собраны разные эпизоды общения с коммунальщиками, представителями правоохранительных органов.



