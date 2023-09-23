"Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны"

"Герой дня", уверенный, что до сих пор живёт в СССР, возмутился, когда к нему пришли с обыском, и пошёл на крайние меры. Пострадал и он сам, и правоохранители.
В Белгородской области взрывом был уничтожен частный дом. Устроил переполох сам хозяин жилища. К нему наведались полицейские с целью проверки хранившегося в доме огнестрельного оружия, но мужчина заявил, что правоохранители находятся на территории СССР и он, как её гражданин, вынужден защищать целостность страны.
Товарищ уже несколько лет
потёк крышей вел себя подобным образом. Он не оплачивал свет и газ и очень ругался, когда его лишили доступа к электроэнергии. Он не шёл на контакт с односельчанами и был уверен, что его хотят насильно вакцинировать против ковида и, тем самым, лишить жизни.
Его борьба продолжалась долго - в роликах собраны разные эпизоды общения с коммунальщиками, представителями правоохранительных органов.
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А 22 сентября "гражданин СССР" всё-таки запустил в дом сотрудников полиции, которые в очередной раз пришли проверить состояние хранения огнестрельного оружия. Скорее всего, он снова выдал тираду о нарушении границ Советского Союза, после чего открыл вентиль газового баллона и чиркнул спичкой.
В результате раздался взрыв. Частный дом был полностью разрушен.
Пострадали как правоохранители, так и хозяин жилья. Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что одного из пяти пострадавших госпитализировали с ожогами, трёх - с различными травмами.
Позже выяснилось, что пострадавших семеро, из них двое находятся в реанимации, состояние одного из них крайне тяжёлое.
После инцидента возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Сам герой дня тоже пострадал и был госпитализирован. После лечения он предстанет перед судом. Тот случай, когда задумывашься о пользе своевременного принудительного лечения...
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Предлагали паспорт за "малую плату" и прочие блага...
Феерически деструктивная организация, мошенническая до мозга костей, от СССР у них только символика (хочу отметить - тут они 80% молодцы).
А ведь есть у меня родственница, что чудом ушла от них (она ушла в секту кинезиологии, а поскольку она существо простейшее, на одну задачу, то она даже и не заметила их "советское" недовольства, ну и поныне, уж года 3-4, состоит в этой псевдомедицинской секте и даже доросла до уровня "гуру"). Старайтесь с ней не встречаться (сейчас она старательно добивает своего мужа кизякологией, вместо традиционного лечения от рака).
Ващета,если открыть кран и чиркнуть спичкой,то просто загорится огонь. Все мы это делаем ежедневно, зажигая газ га плите. Для того, что бы произошел взрыв,нужно,что бы газ распространился по дому,что бы не было сквозняков,и что бы образовалась нужная пропорция газа и воздуха (6-15%).
есть такая категория неплательщиков, которым в интернетах рассказали что типа СССР не развалился и Россия это частное акционерное общество, а платежный код рубля чему то там не соответствует, соответственно они могут брать кредиты не возвращая, не платить за коммуналку, налоги и тд и тп и им как гражданам СССР ничего не будет
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Я из Прибалтики. Какие-то вопросы, пожелания, замечания, просьбы или рекомендации?
Так сложилось, что один псих со справкой плохо себя вёл и бравировал что с этой справкой сделает что хочет и ничего ему не будет... изобразить из себя "жертву" на людях было не сложно, от радости он перешёл в атаку, за что был немного бит. Милиции (не могу называть их полицаями) пояснили ситуацию, свидетели подтвердили, нас отпустили через час.
Он прочухал, что дальше будет не лучше и уехал в Москву, а там люди не отличаются добротой - он кого то другого достал и его убили менее чем через пол года (ну до нас инфа дошла через пол года, в детали не вдавались).