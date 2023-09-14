"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать

Блондинка не реагировала на замечания пешеходов, а когда увидела, что её снимают на камеру, пошла ва-банк.
13 сентября близ школы №97 в жилом комплексе «Достояние» (Ближний западный обход) краснодарцы смогли наблюдать безобразную сцену. Блондинка припарковала своё авто прямо на пешеходном переходе. На замечание окружающих мадам отреагировала агрессией.
Увидев, что её снимают на камеру смартфона, женщина выдала тираду:
"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю за то, что она стукнула рукой мою машину! На тебя напишут заявление в полицию! А муж тебе, сука, раз**бёт морду! Поняла, тварь?
Блондинка также достала сматфон, чтобы запечатлеть образ обидчицы.
Кстати, присутствующие утвержают, что никакого урона машине снимавшая нарушительницу ПДД не нанесла, т.к. до машины не дотрагивалась.
После матерной тирады барышня ретировалась, а видео с краснодарской "барби" быстро разлетелось по местным пабликам и вызвало закономерное возмущение у горожан.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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В местных СМИ сообщили, что полиция Краснодара организовала проверку. Установить личность дамы не составит труда. Нарушительницу ПДД ждёт административное наказание.
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Реально путая овца.