FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7640 постов • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать

"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать

Автор:
14 сентября 2023 10:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ПДД   автохамы   конфликт   краснодар   нарушительница ПДД   пешеходный переход   полиция   
2100
2
1

Блондинка не реагировала на замечания пешеходов, а когда увидела, что её снимают на камеру, пошла ва-банк.

13 сентября близ школы №97 в жилом комплексе «Достояние» (Ближний западный обход) краснодарцы смогли наблюдать безобразную сцену. Блондинка припарковала своё авто прямо на пешеходном переходе. На замечание окружающих мадам отреагировала агрессией.


Увидев, что её снимают на камеру смартфона, женщина выдала тираду:

"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю за то, что она стукнула рукой мою машину! На тебя напишут заявление в полицию! А муж тебе, сука, раз**бёт морду! Поняла, тварь?

Блондинка также достала сматфон, чтобы запечатлеть образ обидчицы.

Кстати, присутствующие утвержают, что никакого урона машине снимавшая нарушительницу ПДД не нанесла, т.к. до машины не дотрагивалась.


После матерной тирады барышня ретировалась, а видео с краснодарской "барби" быстро разлетелось по местным пабликам и вызвало закономерное возмущение у горожан.

В местных СМИ сообщили, что полиция Краснодара организовала проверку. Установить личность дамы не составит труда. Нарушительницу ПДД ждёт административное наказание.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   ПДД   автохамы   конфликт   краснодар   нарушительница ПДД   пешеходный переход   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Том Сойер Час назад
О, очередная "жена мужа" - тупая овца, кроме как сосать ничего не умеющая.... Заявление на эту суку в полицию написать, видео приложить - и будет эта звИзда извиняться и каяться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
27k
AzuveR 5 минут назад
Обычная быдло-самка, а нет не обычная ,махровая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
625
leemur86 12 минут назад
По статье 20.1 эту мамзель ещё притянуть. Больно вальготно себя ощущает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег 21 минуту назад
А 15 суток ареста за мат в общественном месте не хотят ей оформить? Несмотря на мужа и крёстного ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
гыыыы Полчаса назад
пи з да рвань и шлюшня !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Semёn Полчаса назад
Прошлись по машине, что замечания то давать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Aleksandr 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу 51 минуту назад
пример Кубаноида в женском обличье)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick Час назад
а ещё у нее жопа битая))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex Час назад
На кол суку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис Час назад
До неё даже не дошло, что столкновение авто и человека это ДТП, а ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе это автоматически она виновата.
Реально путая овца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Алексей Час назад
Не повезло мужику с супругой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей А Час назад
И мужу лещей надавать чтобы выдрессировал свою болонку пока её на опыты в поликлинику не отправили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick Час назад
платюшко сшила из занавески, списжженой в колхозном доме культуры? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi Час назад
очередная очень влиятельная хабалка, которая потом видео с лживыми извинениями записывать станет, когда из-за нее за всю преступную семейку возьмутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
735
Шурман Час назад
Был в гинекологии и посмотрел кого только не еб.... . это из этой серии .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

186582



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наглые халявщики, которые всех бесят
Наглые халявщики, которые всех бесят
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у...
Набирающие популярность в сообществах
Лёгкие крейсеры типа «Де Зевен Провинсиен». ТТХ и боевая карьера головного корабля
Лёгкие крейсеры типа «Де Зевен Провинсиен». ТТХ и боевая карьера головного корабля
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Не мисс мира, а даже круче
Не мисс мира, а даже круче
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#фото#подборка#интересно#позитив#Россия#шоу бизнес#Разное#полиция
#автомир#Прикол#ДТП#интересное#авто аварии#люди#Москва#новости#Спасение#маразм
#машина#в мире#животные#аварии#Автовсячина#дети#знаменитости#улыбнуло#Девушка#Англия
Не мисс мира, а даже круче Не мисс мира, а даже круче Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег и устроили новую забастовку Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег и устроили новую забастовку Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились Краснодарские дрифтеры устроили покатушки со стриптизом, а после напали на мужчину из-за замечания Краснодарские дрифтеры устроили покатушки со стриптизом, а после напали на мужчину из-за замечания В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

На что жалуетесь?

Вернуться