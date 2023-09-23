Сотрудница аэропорта Манилы украла у пассажира деньги и съела их

Известно, что сотрудница аэропорта вытащила деньги из кошелька отбывающего гражданина Китая по фамилии Цай. Всего она украла три стодолларовых купюры.

Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста отреагировал на инцидент, потребовав наказать воровку по всей строгости закона. Администрация аэропорта отстранила сотрудницу от работы. Какое наказание ей грозит, не сообщается.