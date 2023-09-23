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Сотрудница аэропорта Манилы украла у пассажира деньги и съела их

Сотрудница аэропорта Манилы украла у пассажира деньги и съела их

Автор:
23 сентября 2023 14:11
Сообщество : Криминал
Метки: аэропорт   воровство   деньги   манила   служба безопасности   филиппины   
1800
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Наелась на всю оставшуюся жизнь.

Инцидент произошёл 8 сентября в Первом терминале международного аэропорта Манилы, пишет филлипинская газета Phil Star Global. Камеры наблюдения зафиксировали, как сотрудница безопасности вытащила деньги из кошелька отбывающего пассажира, но когда тот заметил пропажу и поднял шум, женщина повернулась к нему спиной и принялась уничтожать улики единственно доступным способом. Скомкав купюры, она спешно попыталась их проглотить, запивая водой, и едва не подавилась.

Известно, что сотрудница аэропорта вытащила деньги из кошелька отбывающего гражданина Китая по фамилии Цай. Всего она украла три стодолларовых купюры.


Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста отреагировал на инцидент, потребовав наказать воровку по всей строгости закона. Администрация аэропорта отстранила сотрудницу от работы. Какое наказание ей грозит, не сообщается.

Источник:

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Метки: аэропорт   воровство   деньги   манила   служба безопасности   филиппины   
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9  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
они же грязные.
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1k
Rom 14 минут назад
Каких то 300 долларов, и испортила жизнь себе.
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32k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
С кепчуком было бы вкуснее.
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278
Александр Шевченко Час назад
Жадность, порождает бедность.
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18k
RDen Час назад
не в ту дыру затолкала
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−19
☠︎ ̶м̶И̶с̶Т̶е̶Р̶-̶с̶М̶е̶Р̶т̶Ь̶ ☠︎ Час назад
точнее, испортила всю свою оставшуюся жизнь язвой жилудка
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Помню, ещё Высоцкий про Манилу пел:
"Не судьба меня Манила, и не золотая жила..."
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13k
Всё – приехали! 2 часа назад
Дык, там ж "специи" от всей Хины.
На вкус и цвет та-ва-рис-щей нет.

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