Сотрудница аэропорта Манилы украла у пассажира деньги и съела их

Наелась на всю оставшуюся жизнь.
Инцидент произошёл 8 сентября в Первом терминале международного аэропорта Манилы, пишет филлипинская газета Phil Star Global. Камеры наблюдения зафиксировали, как сотрудница безопасности вытащила деньги из кошелька отбывающего пассажира, но когда тот заметил пропажу и поднял шум, женщина повернулась к нему спиной и принялась уничтожать улики единственно доступным способом. Скомкав купюры, она спешно попыталась их проглотить, запивая водой, и едва не подавилась.
Известно, что сотрудница аэропорта вытащила деньги из кошелька отбывающего гражданина Китая по фамилии Цай. Всего она украла три стодолларовых купюры.
Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста отреагировал на инцидент, потребовав наказать воровку по всей строгости закона. Администрация аэропорта отстранила сотрудницу от работы. Какое наказание ей грозит, не сообщается.
Источник:
- Воры проникли в дом дедушки и оставили ему денег
- Уличные сценки из Манилы от художника-гиперреалиста
- Россиянка приехала на Филиппины устраиваться на работу и пропала без вести
- Опоздавший на рейс пассажир разгромил зал ожидания
- На кладбище в Маниле живёт 6000 человек
"Не судьба меня Манила, и не золотая жила..."