FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2695 постов • 466 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Уличные сценки из Манилы от художника-гиперреалиста

Уличные сценки из Манилы от художника-гиперреалиста

Автор:
02 декабря 2022 13:32
Сообщество : Искусство
Метки: Гиперреалистичные картины   акварель   гиперреализм   городская жизнь   манила   уличные сцены   филиппины   художник   
340
20
Филиппинский художник Ральвин Дизон создает акварельные картины, однако изображает не привычные для всех красивые пейзажи, а шум, суету и колорит городских улиц Манилы. И делает это так реалистично, что люди путают его картины с обработанными в графическом редакторе фотографиями!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Гиперреалистичные картины   акварель   гиперреализм   городская жизнь   манила   уличные сцены   филиппины   художник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86596



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
Как неприязнь мэтра открыла дорогу в кино молодой дебютантке и помогла ей стать звездой?
Как неприязнь мэтра открыла дорогу в кино молодой дебютантке и помогла ей стать звездой?
Набирающие популярность в сообществах
И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами
И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы...
Такой разный мир
Такой разный мир
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Возраст до 30 самый прекрасный

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#факты#дтп#автомобили#автомир#Прошлое#Жизнь#Ynews#новости
#фото#история#интересное#забавно#позитив#подборка#СССР#собака#в мире#авто аварии
#интересно#люди#животные#картинки#улыбнуло#Приколы#США#аварии#кино#познавательно
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Потрясающие гиперреалистичные портреты Потрясающие гиперреалистичные портреты Художник-гиперреалист рисует живые портреты Художник-гиперреалист рисует живые портреты Потрясающие картины, нарисованные шариковой ручкой Потрясающие картины, нарисованные шариковой ручкой Художник-самоучка пишет портреты с реалистичностью качественных фотоснимков Художник-самоучка пишет портреты с реалистичностью качественных фотоснимков Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций

На что жалуетесь?

Вернуться