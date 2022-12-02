Уличные сценки из Манилы от художника-гиперреалиста

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Филиппинский художник Ральвин Дизон создает акварельные картины, однако изображает не привычные для всех красивые пейзажи, а шум, суету и колорит городских улиц Манилы. И делает это так реалистично, что люди путают его картины с обработанными в графическом редакторе фотографиями!
По словам художника, он выбрал акварель, потому что это одна из самых сложных техник живописи. И потому, что с помощью акварельных работ можно показать душу и характер предметов, создать особое настроение.
Сюжеты его картины — обычная городская жизнь, уличные сценки на оживленных улицах, люди и их взаимодействие.
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Все сюжеты оригинальны: художник гуляет по городу, запоминает или фотографирует понравившиеся ему сцены. Фотокамера служит ему личным блокнотом, в который он записывает идеи будущих картин.
Его стиль живописи обычно называют гиперреализмом или фотореализмом, но сам он предпочитает называть его просто реализмом. Потому что он изображает реальную жизнь такой, какой её видит.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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