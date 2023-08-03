Воры проникли в дом дедушки и оставили ему денег

Однако после того как мужчины тщательно осмотрели здание и двор, выяснилось, что загадочные взломщики ничего не взяли. Они даже не попытались вскрыть шкафы и прочую мебель, где могли находиться ценности. Более того, рядом со взломанными воротами они обнаружили купюру в 500 рупий (554,5 рубля).

Почему воры не взяли ни одной вещи и оставили пенсионеру деньги, остается неизвестным. Мужчина позже признался, что у него в доме и не было никаких ценностей.