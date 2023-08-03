Воры проникли в дом дедушки и оставили ему денег

Житель Нью-Дели уехал в другой город, а по возвращению обнаружил, что замок на его воротах вскрыт.
В Индии неизвестные взломали ворота дома пожилого мужчины, ничего не похитили и оставили ему денег.
80-летний житель Нью-Дели отправился в город Гургаон, штат Харьяна, чтобы повидаться с сыном в пятницу, 21 июля. Там ему сообщили, что в его жилище проникли воры. Пенсионер поспешил обратно вместе с сыном и обнаружил, что замок на воротах его дома действительно вскрыт.
Однако после того как мужчины тщательно осмотрели здание и двор, выяснилось, что загадочные взломщики ничего не взяли. Они даже не попытались вскрыть шкафы и прочую мебель, где могли находиться ценности. Более того, рядом со взломанными воротами они обнаружили купюру в 500 рупий (554,5 рубля).
Почему воры не взяли ни одной вещи и оставили пенсионеру деньги, остается неизвестным. Мужчина позже признался, что у него в доме и не было никаких ценностей.
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Поставила. Через некоторое время возвращается с прогулки,
смотрит: дверь взорвана, в квартире разгром, все матрацы, подушки вспороты,
картины сброшены и т.д. Стол лишь стоит посреди комнаты, а на нем записка:
"Ты, бабка, так больше не шути".