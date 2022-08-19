Пассажир в аэропорту украл часы за 330 тысяч рублей

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В московском Шереметьево находчивый пассажир воспользовался неразберихой на пункте досмотра.
При прохождении досмотра мужчина положил свои часы, стоимостью в 330 тысяч рублей в лоток. Но позже их уже не обнаружил и тут же поднял на уши аэропорт. Правоохранительные органы решили посмотреть камеры наблюдения.
На них видно, как один из работников досмотрового пункта спрашивает у другого мужчины, его ли это часы, а тот, не растерявшись, забирает их.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Чтобы меньше суеты было на досмотре.
А воровать в 55 лет - ну вообще ниже моего 56 летнего понимания.
- Да мои, спасибо.
- Попался, пи*здабол!