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Пассажир в аэропорту украл часы за 330 тысяч рублей

Пассажир в аэропорту украл часы за 330 тысяч рублей

Автор:
19 августа 2022 16:44
Сообщество : Жить в России
Метки: аэропорт   воровство   забавное   кража   люди   новости   преступления   
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В московском Шереметьево находчивый пассажир воспользовался неразберихой на пункте досмотра.

Источник:

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Метки: аэропорт   воровство   забавное   кража   люди   новости   преступления   
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21  комментарий
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12k
P.F. 2 часа назад
Мужику 55 лет, а ума нет. Хотя, о чем я, Дагестан...
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351
Fisher1979 2 минуты назад
Я бы тоже взял.
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22
Damvrot Hohlam 2 минуты назад
кишлачник он и в Африке кишлачник
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0
Егор Летов 15 минут назад
условняк как минимум на ровном месте заработал
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2k
Трям Полчаса назад
Старый черножопый гандон!
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5k
Дмитрий 43 минуты назад
Фраер, конечно, ушастый попался. А мужик конечно о стоимости часов вряд ли что то знал. Украл, воспользовавшись обстоятельствами, так сказать. Очень распространённый вид кражи. В магазинах среди покупателей например. Первый расплачивается, кошелёк забывает в лотке, где продукты лежали, второй забирает.
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6k
Zhora 43 минуты назад
Тихо скиздил и ушёл - называется нашёл ! ))
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6k
КремлеКот 44 минуты назад
"Мужчина сознался в содеянном и часы вернул." Сознался, покаялся и прочее и прочее. Как всё легко и просто.
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6k
grimmsan Час назад
вот же дебил... на ровном месте себе траблов заработал...
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4k
iovan2011 Час назад
Я вообще не понимаю к кому они в Москву приезжают сними ещё кто-то дела имеет?
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4k
Горожанин Час назад
Дагестан!!!!
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7k
Сергей Час назад
Такие вещи (телефон, часы) перед досмотром лучше класть в рюкзак.
Чтобы меньше суеты было на досмотре.
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31k
Fat Lynx Час назад
Ля он крыса!
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962
Darki 2 часа назад
Что в голове у этих людей,хз.Везде камеры,тебя отследят в любом случае,тем более в аэропорту.Сейчас кошелек на улице или телефон подбирать себе дороже.
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22k
albedo 2 часа назад
Уж сколько раз говорили дебилам - камеры в Москве на каждом шагу.
А воровать в 55 лет - ну вообще ниже моего 56 летнего понимания.
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9k
Игорь 2 часа назад
Возьмите часы - беру часы - в чем проблема?
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
И опять неназываемой нации... из Дагестана...
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−9
HalloFreeSpace 2 часа назад
почти успех )))
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