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Россиянка приехала на Филиппины устраиваться на работу и пропала без вести

Россиянка приехала на Филиппины устраиваться на работу и пропала без вести

Автор:
10 мая 2023 22:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Юлия Чумак   манила   пропажа   рабство   россиянка   филиппины   
1746
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Мать 23-летней Юлии Чумак, которая прилетела в Манилу по приглашению компании Metrocity Ai говорит, что по условиям контракта дочь поехала на Филиппины работать frontend-разработчиком. Но внезапно пропала.

23-летняя Юлия Чумак летела на острова из Стамбула. По прилёту написала несколько сообщений маме, после чего перестала отвечать на телефон, - сообщает ТГ-канал MASH.

Родственники запаниковали, попросили россиян в Маниле съездить к ней на работу и проверить, всё ли ок.

Ребята приехали на адрес фирмы, но найти Юлю не смогли. Семья пропавшей обращалась в консульство — в неофициальном ответе маме девушки сказали, что, скорее всего, её дочь украли бандиты. Предварительно, её мог украсть местный картель и взять в сексуальное рабство.

Самое странное, что сотрудники авиакомпании Gulf Air, которой Юля, якобы прибыла в Манилу, не смогли найти её в базе данных. Будто она и не прилетала.


UPD. Правозащитник Иван Мельников попросил директора консульского департамента МИД России провести проверку по фактам пропажи 23-летней Юлии Чумак.

Источник:

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Метки: Юлия Чумак   манила   пропажа   рабство   россиянка   филиппины   
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12  комментариев
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6k
hhwost Час назад
ну чо, одинокой симпатичной белой девушке самое место и в Стамбуле, и на Филлипинах

надеюсь, эта дура найдётся - родителей жалко.
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3k
Aleksandr M. 4 минуты назад
Сразу вспомнилась фильма.
Хоть бы нашлась, балбеска...
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35
sipezik Aleksandr M. 2 минуты назад
Смотрела этот фильм. Страшно.
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9k
Dabus 9 минут назад
На Филиппинах в целом, в принципе всё нормально, народ там хоть и бедный но в целом добродушный. А вот сама Манила, это конечно лютый рассадник, в том числе борделей и прочих притонов ...
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14k
kotovski 10 минут назад
дуреху жалко, надеюсь найдут невредимой!
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465
shoes546 16 минут назад
на Филлипинах работорговля процветает
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3k
Daimos 16 минут назад
Самый жуткий кошмар для родителей.
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6k
Умница-красавица 37 минут назад
Переписывались они, а созвониться не судьба? Какие-то ответы односложные. Может она уже в Стамбуле пропала и кто-то с ее телефона писал
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11k
kaboza 51 минуту назад
А подруга как-там?
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32k
Андрей Иванов 56 минут назад
В жопу мира можно лететь на работу только в составе группы Вагнера
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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