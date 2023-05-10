Россиянка приехала на Филиппины устраиваться на работу и пропала без вести

Родственники запаниковали, попросили россиян в Маниле съездить к ней на работу и проверить, всё ли ок.

Ребята приехали на адрес фирмы, но найти Юлю не смогли. Семья пропавшей обращалась в консульство — в неофициальном ответе маме девушки сказали, что, скорее всего, её дочь украли бандиты. Предварительно, её мог украсть местный картель и взять в сексуальное рабство.

Самое странное, что сотрудники авиакомпании Gulf Air, которой Юля, якобы прибыла в Манилу, не смогли найти её в базе данных. Будто она и не прилетала.