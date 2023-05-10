Россиянка приехала на Филиппины устраиваться на работу и пропала без вести

Мать 23-летней Юлии Чумак, которая прилетела в Манилу по приглашению компании Metrocity Ai говорит, что по условиям контракта дочь поехала на Филиппины работать frontend-разработчиком. Но внезапно пропала.
23-летняя Юлия Чумак летела на острова из Стамбула. По прилёту написала несколько сообщений маме, после чего перестала отвечать на телефон, - сообщает ТГ-канал MASH.
Родственники запаниковали, попросили россиян в Маниле съездить к ней на работу и проверить, всё ли ок.
Ребята приехали на адрес фирмы, но найти Юлю не смогли. Семья пропавшей обращалась в консульство — в неофициальном ответе маме девушки сказали, что, скорее всего, её дочь украли бандиты. Предварительно, её мог украсть местный картель и взять в сексуальное рабство.
Самое странное, что сотрудники авиакомпании Gulf Air, которой Юля, якобы прибыла в Манилу, не смогли найти её в базе данных. Будто она и не прилетала.
UPD. Правозащитник Иван Мельников попросил директора консульского департамента МИД России провести проверку по фактам пропажи 23-летней Юлии Чумак.
Источник:
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надеюсь, эта дура найдётся - родителей жалко.
Хоть бы нашлась, балбеска...