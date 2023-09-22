Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время

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Пост про удивительное время, которое было богатым на различные события. Кроме того, всегда интересно посмотреть и понастолгировать по далёким временем, в которые многим из нас посчастливилось жить.
1. 22 сентября 1972 года — 5 игра суперсерии СССР - Канада
К 19:30 Дворец спорта в Лужниках был заполнен до отказа. В Москву прибыло около 3000 канадских болельщиков, ярко выделявшихся своей активной манерой боления на фоне «бесшумных» советских зрителей. В правительственной ложе присутствовали Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, Председатель Президиума ВС СССР Н. В. Подгорный с ближайшими соратниками.
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2. Сбитый "Боинг" на озере Корпиярви, Карельская АССР, 1978 год
В 1978 году авиалайнер Boeing 707 южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines выполнял пассажирский рейс из Парижа в Анкоридж с планом приземления в Сеуле. Однако в ходе полета он значительно отклонился от заданного маршрута и пересек воздушную границу Советского Союза, оказавшись над Кольским полуостровом. Это нарушение привело к тому, что советский истребитель-перехватчик Су-15 подошел к "Боингу" и, несмотря на попытки вынудить его приземлиться, произвел пуск ракеты "воздух-воздух". В результате попадания ракеты и повреждения фюзеляжа "Боинг" совершил вынужденную посадку на лед озера Корпиярви в Лоухском районе Карельской АССР. В ходе этого инцидента погибли два человека.
4. В середине 70-х такой Рубин стоил больше 700 рублей
Это было много. Но была такая тема: "некондиция". То ли уже поработал где-нибудь этот некондиционный телевизор, то ли притерли его где-нибудь, но стоил он с таким лейбаком вдвое меньше.
5. Мохаммед Али в 1978 году совершал намаз в мечети в городе Самарканд, который находился в Узбекистане, тогда в составе Советского Союза
6. 24 сентября 1970 год — Станция “Луна-16” впервые доставила на Землю с Луны лунный грунт
На Землю были доставлены образцы лунного грунта, взятые в районе Моря Изобилия. Общая масса колонки грунта, доставленной на Землю, составила 101 грамм.
8. Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК). На конвейере "Москвич-412", Москва, 1973 год
9. Юрий Яковлев и Леонид Гайдай на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" в 1973 году
Этот фильм стал культовым и остается одним из самых известных произведений советской комедии.
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Метки: 70-е Лада СССР жигули ностальгия семидесятые
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"20 сентября 1970 год Станция “Луна-16” впервые доставила на Землю с Луны лунный грунт"
20 сентября Луна-16 только прилунилась. Грунт на Землю она доставила 24 сентября.
Машина времени в СССР точно была! "Байкал" был разработан в 1976 году в рамках подготовки к Олимпиаде 80. В 1973год его завозили на спец версии Чайки с хроноперемещателем только для партийной элиты
Так себе факты...
Ну да, кто то меньше кто то больше получает, но есть расчетная средняя величина... я тоже щас получаю не ср ЗП по РФ 70 тыс, а гораздо больше...но я же не указываю свою ЗП для сравнения))