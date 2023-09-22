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Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время

Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время

Автор:
22 сентября 2023 13:47
Сообщество : СССР
Метки: 70-е   Лада   СССР   жигули   ностальгия   семидесятые   
3383
16

Пост про удивительное время, которое было богатым на различные события. Кроме того, всегда интересно посмотреть и понастолгировать по далёким временем, в которые многим из нас посчастливилось жить.

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Метки: 70-е   Лада   СССР   жигули   ностальгия   семидесятые   
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22  комментария
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12k
Григорий Бабкин 2 часа назад
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62k
Андрей Полчаса назад
Автор явно на кутузовком не бывал давно или не бывал никогда. Нет там сейчас никаких рекламных баннеров, давно уже. Это наследие Лужкова убрали лет 10 назад примерно.

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24k
SolomonA 2 часа назад
Опять!
"20 сентября 1970 год Станция “Луна-16” впервые доставила на Землю с Луны лунный грунт"
20 сентября Луна-16 только прилунилась. Грунт на Землю она доставила 24 сентября.
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24k
SolomonA 2 часа назад
"7. Аналог американских напитков Кока-Кола и Пепси, СССР, 1973 год


Машина времени в СССР точно была! "Байкал" был разработан в 1976 году в рамках подготовки к Олимпиаде 80. В 1973год его завозили на спец версии Чайки с хроноперемещателем только для партийной элиты

Так себе факты...
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ппц... 700 руб... это как щас 300 тыс))
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