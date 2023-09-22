Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время

В 1978 году авиалайнер Boeing 707 южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines выполнял пассажирский рейс из Парижа в Анкоридж с планом приземления в Сеуле. Однако в ходе полета он значительно отклонился от заданного маршрута и пересек воздушную границу Советского Союза, оказавшись над Кольским полуостровом. Это нарушение привело к тому, что советский истребитель-перехватчик Су-15 подошел к "Боингу" и, несмотря на попытки вынудить его приземлиться, произвел пуск ракеты "воздух-воздух". В результате попадания ракеты и повреждения фюзеляжа "Боинг" совершил вынужденную посадку на лед озера Корпиярви в Лоухском районе Карельской АССР. В ходе этого инцидента погибли два человека.