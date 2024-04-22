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Тест по шлягерам СССР

Тест по шлягерам СССР

Автор:
22 апреля 2024 20:01
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Тесты   музыкальные тесты   ностальгия   тест   шлягеры   
1839
1
Почти все композиции из поста представлены шлягерами шестидесятых и семидесятых. Насколько хорошо вы знаете

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Метки: СССР   Тесты   музыкальные тесты   ностальгия   тест   шлягеры   
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15  комментариев
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11k
Янус Полуэктович Час назад
7. На "Синем лене" промахнулся, не помню эту песню.
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4k
Квизо 12 минут назад
Вот уж не думал, что так память сработает. Рассчитывал на метод тыка, ан нет, читаю строчку и в голове продолжение возникает. Интересный тест. Спасибо автору.
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12k
Андрей Ма-С 20 минут назад
блин что то тупанул, думал по картинке надо угадывать. На текс что то вообще не обратил внимание))) В итоге по картинкам 7 из 8)))
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21k
КВТИУ-80 21 минуту назад
Хотя в молодости была в приоритете музыка оттуда, но из ~ 2-3 (7) канального ТВ СССР (и других "утюгов" типа – динамика на кухне) сие (просеянное через худ .советы) внедрилось в сознание достаточно прочно. Посему угадать было не шибко сложно. Кстати, сейчас вспоминаю с ностальгией и определённым удовольствием. Уж лучше такие песни, чем многие нынешние треки от "маргенштенов&инстосамок".
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33k
Kladbische Полчаса назад
Тот случай, когда во время прохождения теста думаешь, только бы не ответить на всё правильно)
Фух, я ещё не суперстар!
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1k
САР Час назад
Восемь.
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715
Vilks Час назад
Восемь точно указал. Люблю СССР и конечно многие песни Родины знаю.
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 699 постов (694 в горячем)

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