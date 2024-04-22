Тест по шлягерам СССР

Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е

Магазины проката в СССР: что советские граждане брали на временное пользование

С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время

Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время

Гаджеты, которые существовали в СССР