Тест по шлягерам СССР

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Почти все композиции из поста представлены шлягерами шестидесятых и семидесятых. Насколько хорошо вы знаете
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Метки: СССР Тесты музыкальные тесты ностальгия тест шлягеры
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