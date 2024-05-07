Вещи из СССР, которые так круто передают ту атмосферу, но уже почти все утрачены

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На данных фотографиях времен СССР вы найдете уйму интересных вещей, которые замечательно передают дух того важного для многих из нас времени. Эх, ностальгия!
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6. Советский портативный телевизор «Электроника ВЛ-100» выпускавшийся с 1969 г. в Ленинграде на заводе «Мезон»
13. Выгрузка продукции Горьковского автозавода, приёмка продукции Волжского автозавода, город Горький, речной порт, СССР, 1983 год
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