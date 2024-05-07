FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 473 поста • 153 подписчика подписаться
Главная > Сообщество СССР
Вещи из СССР, которые так круто передают ту атмосферу, но уже почти все утрачены

Вещи из СССР, которые так круто передают ту атмосферу, но уже почти все утрачены

Автор:
07 мая 2024 17:55
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Советский союз   жигули   молодость   ностальгия   рестро   
1509
16

На данных фотографиях времен СССР вы найдете уйму интересных вещей, которые замечательно передают дух того важного для многих из нас времени. Эх, ностальгия!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   Советский союз   жигули   молодость   ностальгия   рестро   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
79k
Viktor Час назад
А чё, нормальный такой универсамчик!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
11k
Zhora Полчаса назад
"Мальчик склеил модель в клубе")

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс Полчаса назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь 47 минут назад
я бы пончиков советских слопал, но, увы, рецепт утрачен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
hebpat 53 минуты назад
Парни клеют модель в клубе, сейчас означают совершенно другое чем при союзе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1040 постов (1085 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105892



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе
Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе
"Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом
"Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается...
Набирающие популярность в сообществах
Время меняет все
Время меняет все
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Популярные теги
#фото#машина#история#Юмор#кот#аварии#Автовсячина#кино#дети#маразм
#Прикол#автомобили#в мире#забавно#США#ДТП#интересно#интересное#улыбнуло#нападение
#животные#автомир#люди#факты#полиция#авто аварии#позитив#фильм#кошка#инцидент
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти С теплотой из СССР: незаезженные кадры совсем другой жизни С теплотой из СССР: незаезженные кадры совсем другой жизни Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время Нетривиальная эпоха СССР: эпизоды советской истории, непонятные большинству современников Нетривиальная эпоха СССР: эпизоды советской истории, непонятные большинству современников Совсем другие: женщины СССР во всей красе Совсем другие: женщины СССР во всей красе

На что жалуетесь?

Вернуться