Удивительные часы родом из СССР

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Модель часов "Полет 2200" - в тончайшем корпусе. Настолько тонком, что...
Если сжать "Полет" в кулаке, они погнутся. Это не шутка.
Эта модель, выпущенная в 1965 году - самые тонкие часы в истории советского часового дела. Механизм был всего 1,8 мм в высоту, весь корпус часов - около 4 миллиметров. Посмотрите, какие они тонкие.
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Часы были еще и шикарными, корпус делали из 14-каратного золота.
"Полет 2200" выпускали всего два года, было произведено буквально несколько тысяч штук. В итоге производство свернули - в основном из-за высокой сложности. Зато сегодня эти часы настоящий раритет.
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Метки: СССР наручные часы в СССР ностальгия часы
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Батины.
Тоже ушатал... Я, не батя.
Мне он их отдал, когда ему "Ракету" подарили.
P. S. Честно потратил полчаса – не нашёл в Инете фотографии именно таких. Но. Количество разнообразных моделей того времени просто невероятное!!!
Ходили долго и счастливо почти до армии, пока в драке не разбил.
А призвали меня в 1990...
Часы СССР это веха...