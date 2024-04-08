Удивительные часы родом из СССР

Если сжать "Полет" в кулаке, они погнутся. Это не шутка.

Эта модель, выпущенная в 1965 году - самые тонкие часы в истории советского часового дела. Механизм был всего 1,8 мм в высоту, весь корпус часов - около 4 миллиметров. Посмотрите, какие они тонкие.