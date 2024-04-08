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Удивительные часы родом из СССР

Удивительные часы родом из СССР

Автор:
08 апреля 2024 20:13
Сообщество : СССР
Метки: СССР   наручные часы в СССР   ностальгия   часы   
622
5

Модель часов "Полет 2200" - в тончайшем корпусе. Настолько тонком, что...

Если сжать "Полет" в кулаке, они погнутся. Это не шутка.

Эта модель, выпущенная в 1965 году - самые тонкие часы в истории советского часового дела. Механизм был всего 1,8 мм в высоту, весь корпус часов - около 4 миллиметров. Посмотрите, какие они тонкие.

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Часы были еще и шикарными, корпус делали из 14-каратного золота.

"Полет 2200" выпускали всего два года, было произведено буквально несколько тысяч штук. В итоге производство свернули - в основном из-за высокой сложности. Зато сегодня эти часы настоящий раритет.

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Метки: СССР   наручные часы в СССР   ностальгия   часы   
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4  комментария
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13k
Denissg 8 часов назад
Мне нравятся. У меня Ситизен Стилетто, примерно 4.5 мм, на моей тощей конечности очень органичны. Так же минималистичны.
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30k
Сталкер 3 часа назад
Вот такие были. Только циферблат тёмно-серый, типа "металлик". И календарь, дата.
Батины.
Тоже ушатал... Я, не батя.

Мне он их отдал, когда ему "Ракету" подарили.
P. S. Честно потратил полчаса – не нашёл в Инете фотографии именно таких. Но. Количество разнообразных моделей того времени просто невероятное!!!

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61k
Мойша 5 часов назад
И таки шо. У меня moser c полной толщиной 3, 5 мм. Тут все зависит о количества и сложности функций.
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9k
Allmaster 7 часов назад
Мне в 1980 году на ДР подарили ЛУЧ. Часики тоже мм так 5 толщиной.
Ходили долго и счастливо почти до армии, пока в драке не разбил.
А призвали меня в 1990...
Часы СССР это веха...
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AllTime
  • Дата регистрации: 11.12.2023
  • 105 постов (54 в горячем)
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