Первые в Советском Союзе кварцевые часы. Им почти полвека

Работали эти часы на механизме 3050. Это центральная секундная стрелка и двойной календарь (дата и день недели). Питался калибр от батарейки в полтора вольта. 3050 - плод коллективных усилий, сделан он был сразу тремя заводами. За разработку и выпуск микросхем отвечали в Минске, резонаторы создавали на Угличском часовом заводе, магниты выпускало предприятие в Кусинске.