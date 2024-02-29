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Первые в Советском Союзе кварцевые часы. Им почти полвека

Первые в Советском Союзе кварцевые часы. Им почти полвека

Автор:
29 февраля 2024 12:51
Сообщество : СССР
Метки: СССР   кварцевые часы   наручные часы   ностальгия   часы   
238
4

В середине 1970-х годов, почти 50 лет назад, столичное предприятие "Слава" выпустило первые кварцевые часы.

Работали эти часы на механизме 3050. Это центральная секундная стрелка и двойной календарь (дата и день недели). Питался калибр от батарейки в полтора вольта. 3050 - плод коллективных усилий, сделан он был сразу тремя заводами. За разработку и выпуск микросхем отвечали в Минске, резонаторы создавали на Угличском часовом заводе, магниты выпускало предприятие в Кусинске.

Следующие после "Славы" советские кварцевые часы взялся производить завод в Угличе. Их вариант - часы "Чайка" с тем же самым механизмом.

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Метки: СССР   кварцевые часы   наручные часы   ностальгия   часы   
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36  комментариев
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95k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Интересно, а сейчас делают отечественные часы?
Или Собирают из китайских запчастей?
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20k
Robin Hood Час назад
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674
Рижанин Час назад
У нас в Риге тоже много чего очень хорошего производили. С приходом к власти нацистов, увы, всё радикально изменилось...
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13
Михаил Мит 2 часа назад
Были у меня такие . Родители на 16-ти летие подарили . Может и лежат еще где то .
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