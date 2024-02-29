Первые в Советском Союзе кварцевые часы. Им почти полвека

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В середине 1970-х годов, почти 50 лет назад, столичное предприятие "Слава" выпустило первые кварцевые часы.
Работали эти часы на механизме 3050. Это центральная секундная стрелка и двойной календарь (дата и день недели). Питался калибр от батарейки в полтора вольта. 3050 - плод коллективных усилий, сделан он был сразу тремя заводами. За разработку и выпуск микросхем отвечали в Минске, резонаторы создавали на Угличском часовом заводе, магниты выпускало предприятие в Кусинске.
Следующие после "Славы" советские кварцевые часы взялся производить завод в Угличе. Их вариант - часы "Чайка" с тем же самым механизмом.
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