Дикий орангутан доказал, что приматы умеют лечиться с помощью фитотерапии

Ученые и раньше были в курсе, что высшие приматы в естественной среде обитания собирают целебные травы, но тот шикарный обезьян доказал на практике, что процесс врачевания им прекрасно известен.
В исследовательском районе охраняемого тропического леса в Индонезии ученые заметили самца суматранского орангутана с рваной раной на правой щеке и решили за ним понаблюдать. И то, что они увидели, позволило им целый научный доклад написать.
Ранение он получил в ходе драки с другим самцом. Но не стал унывать, а нашел растение, широко известное своими целебными свойствами. Его применяют в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства.
Самец сначала промыл рану соком вьющейся лианы Fibraurea tinctoria, а потом пережевывал листья и сделал себе компресс. Через несколько дней такого лечения рана начала существенно уменьшаться, а потом и вовсе зажила, оставив лишь небольшой шрам.
Это не первый случай, когда диких животных замечают занимающимися самолечением: среди других примеров было замечено, как борнейские орангутанги натирали свои руки и ноги пережёванными листьями растения, используемого людьми для лечения воспаленных мышц, а шимпанзе были замечены жующими растения, известные тем, что они лечат глистные инфекции, и накладывали насекомых на раны.
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Но этот случай уникален тем, что ученые зафиксировали, когда дикое животное обрабатывало открытые раны веществом, которое активно используют современные медики.
Доктор Кэролайн Шуппли, старший автор исследования, проведенного в Институте поведения животных Макса Планка в Германии, считает, что подобные наблюдения позволят понять истоки ухода за ранами человека. Кстати, первые медицинские рукописи с описанием лечения датируются 2200 годом до нашей эры.
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