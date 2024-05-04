Дикий орангутан доказал, что приматы умеют лечиться с помощью фитотерапии

В исследовательском районе охраняемого тропического леса в Индонезии ученые заметили самца суматранского орангутана с рваной раной на правой щеке и решили за ним понаблюдать. И то, что они увидели, позволило им целый научный доклад написать.

Ранение он получил в ходе драки с другим самцом. Но не стал унывать, а нашел растение, широко известное своими целебными свойствами. Его применяют в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства.