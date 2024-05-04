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Дикий орангутан доказал, что приматы умеют лечиться с помощью фитотерапии

Дикий орангутан доказал, что приматы умеют лечиться с помощью фитотерапии

Автор:
04 мая 2024 07:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индонезия   лекарственные травы   лечение   орангутан   фитотерапия   
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Ученые и раньше были в курсе, что высшие приматы в естественной среде обитания собирают целебные травы, но тот шикарный обезьян доказал на практике, что процесс врачевания им прекрасно известен.

В исследовательском районе охраняемого тропического леса в Индонезии ученые заметили самца суматранского орангутана с рваной раной на правой щеке и решили за ним понаблюдать. И то, что они увидели, позволило им целый научный доклад написать.


Ранение он получил в ходе драки с другим самцом. Но не стал унывать, а нашел растение, широко известное своими целебными свойствами. Его применяют в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства.

Самец сначала промыл рану соком вьющейся лианы Fibraurea tinctoria, а потом пережевывал листья и сделал себе компресс. Через несколько дней такого лечения рана начала существенно уменьшаться, а потом и вовсе зажила, оставив лишь небольшой шрам.


Это не первый случай, когда диких животных замечают занимающимися самолечением: среди других примеров было замечено, как борнейские орангутанги натирали свои руки и ноги пережёванными листьями растения, используемого людьми для лечения воспаленных мышц, а шимпанзе были замечены жующими растения, известные тем, что они лечат глистные инфекции, и накладывали насекомых на раны.


Но этот случай уникален тем, что ученые зафиксировали, когда дикое животное обрабатывало открытые раны веществом, которое активно используют современные медики.


Доктор Кэролайн Шуппли, старший автор исследования, проведенного в Институте поведения животных Макса Планка в Германии, считает, что подобные наблюдения позволят понять истоки ухода за ранами человека. Кстати, первые медицинские рукописи с описанием лечения датируются 2200 годом до нашей эры.


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Метки: Видео   Индонезия   лекарственные травы   лечение   орангутан   фитотерапия   
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