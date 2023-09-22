Австралиец показал свой опасный путь на работу

Мужчина поделился коротким роликом, как 15 крокодилов следят за его машиной.

"Я пересекаю могучую реку Ист-Аллигатор. Крокодилы выстроились в ряд, ловят кефаль с бриллиантовой чешуей и баррамунди, когда те подплывают к переправе", – пояснил он.

Дэвид рассказал, что несоответствие названия реки и обитающих в ней животных произошло потому, что английский исследователь Филлип Паркер Кинг не смог отличить аллигаторов от крокодилов.

"За эти годы было много случаев, когда я пересекал реку с замиранием сердца! Хуже всего ночью. А однажды мне пришлось ехать на большой глубине, когда прилив уже прекратился, но вода еще не отступила. Как только я въехал в воду, фары погасли, и мне пришлось переправляться вслепую, прекрасно зная, что меня ждет, если я ошибусь".