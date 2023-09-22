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Австралиец показал свой опасный путь на работу

Австралиец показал свой опасный путь на работу

Автор:
22 сентября 2023 10:55
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   Жизнь   гид   крокодил   путь   работа   река   
2023
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Вот уже 15 лет Дэвид Макмахон работает гидом компании Venture North Safaris на Северной территории Австралии. Каждый день мужчина ездит на работу через реку, которая кишит крокодилами.

Один из туров Дэвида включает в себя переправу через реку Ист-Аллигатор — смертельно опасное путешествие. Крокодилы уже убили здесь двух человек.

"Не думаю, что именно так представляют себе поездку на работу, но здесь, на севере Австралии, все немного по-другому", – сказал 36-летний гид.



Мужчина поделился коротким роликом, как 15 крокодилов следят за его машиной.

"Я пересекаю могучую реку Ист-Аллигатор. Крокодилы выстроились в ряд, ловят кефаль с бриллиантовой чешуей и баррамунди, когда те подплывают к переправе", – пояснил он.

Дэвид рассказал, что несоответствие названия реки и обитающих в ней животных произошло потому, что английский исследователь Филлип Паркер Кинг не смог отличить аллигаторов от крокодилов.

"За эти годы было много случаев, когда я пересекал реку с замиранием сердца! Хуже всего ночью. А однажды мне пришлось ехать на большой глубине, когда прилив уже прекратился, но вода еще не отступила. Как только я въехал в воду, фары погасли, и мне пришлось переправляться вслепую, прекрасно зная, что меня ждет, если я ошибусь".

Несмотря на все опасности, Дэвид по-настоящему любит свою работу.

"Мне нравится, что я могу делиться красотой Северной Австралии с гостями со всего мира. Здесь такая дикая природа, а таких мест на планете становится все меньше и меньше. Моя работа – привилегия, которую я никогда не воспринимаю как должное", – признался Макмахон.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Жизнь   гид   крокодил   путь   работа   река   
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2  комментария
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179
Julia Sepp 45 минут назад
Так 15л ездил и ещё лет 15 покатаеться, по ходу он знает всех этих обиталей уже в лицо!
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182
Ви 11 минут назад
На входе в ад, австралийцам сразу выдают рога, хвост, копыта и вилы.
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Fuchsia

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