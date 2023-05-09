Эва Перон: любовь и ненависть Аргентины

Жизнь этой женщины была яркой и короткой как вспышка. Но она успела оставить заметный след в сердцах соотечественников.
Мария Эва Дуарте родилась в 1919 году в Аргентине. Была незаконнорождённой: малышку прижил от служанки владелец фермы. Когда ей было всего 7 лет, отец умер. И законная жена прогнала мать Эвы с живым напоминанием измены мужа.
Годы нищеты заставили девушку принять решение: во что бы то ни стало выбиться в люди и начать много зарабатывать. Но отравной точкой «карьеры» стали съёмки для мужских журналов, когда Эва ещё была несовершеннолетней. Потом она перебралась в столицу и поступила в небольшой театр.
На театральной сцене особых успехов не добилась. Но зато очередной поклонник помог Эве устроиться на радио. Неожиданно её глубокий мелодичный голос, что называется, зашёл слушателям. И девушка стала вести передачу о знаменитых женщинах, вошедших в историю. Богатства, как ей хотелось, работа не приносила. Поэтому она заводила романы с состоятельными мужчинами, способными подарить хотя бы толику мечты о беззаботной жизни.
Встреча, перевернувшая жизнь, состоялась в 1944 году. Хуану Перону, возглавлявшему на тот момент военное правительство страны, было почти 50 лет. А Дуарте была на четверть века моложе. Но разница в возрасте не стала препятствием. У пары вспыхнул жаркий роман. И вскоре с подачи Перона девушка уже вела другие передачи, общественно-политического направления.
Вскоре состоялась свадьба. И в 1946 году при активной поддержке супруги Перон одержал победу на выборах президента. Фактически через мужа Эва реализовала все свои детские мечты о славе и богатстве.
Помогала первая леди и в дальнейшей работе. Вполне успешно, поскольку её натура являла собой коктейль из энергии, инициативности, чутья, работоспособности.
При этом работала Эва и на благо народа. Впервые в Аргентине женщинам было предоставлено избирательное право. Перон возглавила благотворительный фонд, занимавшийся оказанием помощи незащищённым слоям населения. На постоянной основе первая леди вела приём граждан, выслушивала их проблемы и жалобы, оказывая реальную помощь.
Она изменилась и внешне. В прошлом остались романтические платья и легкомысленные кудри. Их сменили гладкие причёски и строгие деловые костюмы.
Эва купалась в роскоши, носила только дизайнерские вещи и дорогие украшения. Все её родственники тоже были устроены на высокие посты и буквально плавали в деньгах. Но народ не только прощал ей богатство, но и буквально боготворил. После успешного переизбрания Перона, которому во многом поспособствовали пламенные выступления жены, выяснилось, что у женщины развилась онкология.
Президент приложил все усилия, чтобы спасти супругу, подключил лучших медиков. Но всё оказалось безрезультатным: в 1952 году женщина скончалась в возрасте 33 лет. В одном из последних обращений к нации она заявила, что оставляет народу самое дорогое – Перона.
Скорбь по женщине, ставшей национальной героиней, у аргентинцев была столь велика, что люди рыдали. Были даже многочисленные случаи суицидов тех, кто просто не хотел жить в мире, где нет больше Эвиты.
Перон прожил ещё 22 года, снова женился. Но единственной любовью его была Эва. Он даже не смог расстаться с женой, повелел забальзамировать тело. После свержения его долгие годы скрывали сторонники. Только в 1974 году оно, наконец, было предано земле.
Для аргентинцев Перон и так была практически святой, не зря её называли аргентинской мадонной. А мир узнал о женщине после выхода в 1996 году на экраны картины «Эвита», главную роль в которой сыграла Мадонна.
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И находятся идиоты, которые едут туда рожать и получать гражданство. Перспективная страна с сильным паспортом, это вам не Россия, ага. Я поражаюсь с наших клоунов, что у них в голове. Ведь информации более чем достаточно, но эти товарищи даже не удосужатся ее изучить. Это как одна клуша, которая релоцировалась в Армению, потом рвала волосы, когда начались волнения в Карабахе. Оказывается, она НЕ ЗНАЛА про это. Дебилы, @лядь
Аргентинский паспорт нужен вовсе не для проживания в Аргентине с её хунтой и инфляцией.