Эва Перон: любовь и ненависть Аргентины

Годы нищеты заставили девушку принять решение: во что бы то ни стало выбиться в люди и начать много зарабатывать. Но отравной точкой «карьеры» стали съёмки для мужских журналов, когда Эва ещё была несовершеннолетней. Потом она перебралась в столицу и поступила в небольшой театр.

На театральной сцене особых успехов не добилась. Но зато очередной поклонник помог Эве устроиться на радио. Неожиданно её глубокий мелодичный голос, что называется, зашёл слушателям. И девушка стала вести передачу о знаменитых женщинах, вошедших в историю. Богатства, как ей хотелось, работа не приносила. Поэтому она заводила романы с состоятельными мужчинами, способными подарить хотя бы толику мечты о беззаботной жизни.