Омичка отдала онлайн-ведьме из подмосковья шесть килограмм золота за снятие порчи

"Волшебница" нашла в интернете 40-летнюю женщину и заявила, что на ней сильная порча.
Колдунья Розанна написала женщине в социальных сетях, что на ней сильная порча и много негативной энергии в ауре. Чтобы это исправить, ведьма велела доверчивой женщине выслать ей в подмосковное Щелково все золотые украшения. Розанна уточнила, что золото хранит негативную энергию и его срочно надо чистить.
Омичка собрала всё своё золото. Набралось украшений на 6 килограмм и 2,1 млн рублей. Когда волшебница получила золото, то заявила, что никаких особых обрядов не требуется, золото очистилось в пути.
Омичка поняла, что её обманули и потребовала обратно свои украшения. Розанна пообещала вернуть украшения в обмен на 430 тыс. рублей. Омичка пообещала заплатить, но только после того, как золото будет у неё. Розанна прислала только килограмм украшений.
Пострадавшая обратилась в полицию, но там не углядели состава преступления и отказали в возбуждении уголовного дела, сообщает Telegram-канал SHOT.
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По-моему, вот этот вариант более правдоподобен: