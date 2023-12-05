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Омичка отдала онлайн-ведьме из подмосковья шесть килограмм золота за снятие порчи

Омичка отдала онлайн-ведьме из подмосковья шесть килограмм золота за снятие порчи

Автор:
05 декабря 2023 18:44
Сообщество : Мошенничество
Метки: Ведьма   Омск   золото   интересное   мошенничество   обман   фото   
906
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"Волшебница" нашла в интернете 40-летнюю женщину и заявила, что на ней сильная порча.

Колдунья Розанна написала женщине в социальных сетях, что на ней сильная порча и много негативной энергии в ауре. Чтобы это исправить, ведьма велела доверчивой женщине выслать ей в подмосковное Щелково все золотые украшения. Розанна уточнила, что золото хранит негативную энергию и его срочно надо чистить.

Омичка собрала всё своё золото. Набралось украшений на 6 килограмм и 2,1 млн рублей. Когда волшебница получила золото, то заявила, что никаких особых обрядов не требуется, золото очистилось в пути.

Омичка поняла, что её обманули и потребовала обратно свои украшения. Розанна пообещала вернуть украшения в обмен на 430 тыс. рублей. Омичка пообещала заплатить, но только после того, как золото будет у неё. Розанна прислала только килограмм украшений.

Пострадавшая обратилась в полицию, но там не углядели состава преступления и отказали в возбуждении уголовного дела, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Метки: Ведьма   Омск   золото   интересное   мошенничество   обман   фото   
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10  комментариев
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5k
Сергей Семенов Час назад
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9k
soar 6 минут назад
Какой-то бред. И про 6кг за 2млн. И про пересылку рыжья почтой. И про отказ возбуждаться.
По-моему, вот этот вариант более правдоподобен:
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20k
anpetrof 6 минут назад
Просто остальное золото было испорчено
...
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4k
Pill 8 минут назад
В чём проблема? Хотела очиститься ото зла? Очистили.
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1k
Дмитрий 12 минут назад
В чем проблема ? Хотела очиститься от порчи, очистилась. Порча золота снята. Услуга оказана :)))))
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126
2023 37 минут назад
Золото килограммами просто по почте пересылают? Кто то понимает, что вообще происходит?
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3k
lekha-fil Час назад
Это не "Панорама"?
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5k
Григорий Час назад
откуда у тупой дуры 6 гк золота???!!! такая должна в психушке жить с рождения.
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7k
V2.Smirnov Час назад
Что-то тут с цифрами не то...

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PokemonKa
Pika-Pika?
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