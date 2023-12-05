Омичка отдала онлайн-ведьме из подмосковья шесть килограмм золота за снятие порчи

Колдунья Розанна написала женщине в социальных сетях, что на ней сильная порча и много негативной энергии в ауре. Чтобы это исправить, ведьма велела доверчивой женщине выслать ей в подмосковное Щелково все золотые украшения. Розанна уточнила, что золото хранит негативную энергию и его срочно надо чистить.

Омичка собрала всё своё золото. Набралось украшений на 6 килограмм и 2,1 млн рублей. Когда волшебница получила золото, то заявила, что никаких особых обрядов не требуется, золото очистилось в пути.

Омичка поняла, что её обманули и потребовала обратно свои украшения. Розанна пообещала вернуть украшения в обмен на 430 тыс. рублей. Омичка пообещала заплатить, но только после того, как золото будет у неё. Розанна прислала только килограмм украшений.

Пострадавшая обратилась в полицию, но там не углядели состава преступления и отказали в возбуждении уголовного дела, сообщает Telegram-канал SHOT.