В Каспийске ученик четвёртого класса "заминировал" школу

В Дагестане мальчик позвонил в полицию из дома и сообщил, что его школу кто-то заминировал. Сотрудник полиции узнал об опасности от ребёнка, но не стал игнорировать его слова. Полицейские действуя по инструкции, проверили учебное заведение. На это время уроки были приостановлены. К счастью, никакой угрозы не нашли.

После проверки сотрудники правоохранительных органов быстро установили место жительства звонившего. Им оказался ученик этой школы, который признался полицейским, что устал вставать рано и ходить на уроки. Полицейские провели с ним беседу, сообщает Gazeta.ru.