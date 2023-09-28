В Каспийске ученик четвёртого класса "заминировал" школу

В Дагестане младшеклассник решил остаться дома и позвонил в полицию.
В Дагестане мальчик позвонил в полицию из дома и сообщил, что его школу кто-то заминировал. Сотрудник полиции узнал об опасности от ребёнка, но не стал игнорировать его слова. Полицейские действуя по инструкции, проверили учебное заведение. На это время уроки были приостановлены. К счастью, никакой угрозы не нашли.
После проверки сотрудники правоохранительных органов быстро установили место жительства звонившего. Им оказался ученик этой школы, который признался полицейским, что устал вставать рано и ходить на уроки. Полицейские провели с ним беседу, сообщает Gazeta.ru.
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И даже счёт родителям не выставили?