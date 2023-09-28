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В Каспийске ученик четвёртого класса "заминировал" школу

В Каспийске ученик четвёртого класса "заминировал" школу

Автор:
28 сентября 2023 16:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Дагестан   Каспийск   интересное   полиция   фото   школа   школьник   
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В Дагестане младшеклассник решил остаться дома и позвонил в полицию.

В Дагестане мальчик позвонил в полицию из дома и сообщил, что его школу кто-то заминировал. Сотрудник полиции узнал об опасности от ребёнка, но не стал игнорировать его слова. Полицейские действуя по инструкции, проверили учебное заведение. На это время уроки были приостановлены. К счастью, никакой угрозы не нашли.


После проверки сотрудники правоохранительных органов быстро установили место жительства звонившего. Им оказался ученик этой школы, который признался полицейским, что устал вставать рано и ходить на уроки. Полицейские провели с ним беседу, сообщает Gazeta.ru.

Источник:

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Метки: Дагестан   Каспийск   интересное   полиция   фото   школа   школьник   
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1  комментарий
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Vergüenza Ajena 36 минут назад
Только беседу провели?
И даже счёт родителям не выставили?
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