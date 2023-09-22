Толстый котик очень недоволен тем, что его заставили худеть в воде

Значит, кушать мы любим, а сбрасывать вес нет?
В Канаде есть центр снижения веса для домашних животных. Как и следовало ожидать, частыми посетителями цента являются именно кошки. Хозяева сначала откормят своих питомцев, а потом понимают, что натворили. А котики страдают
В центре снижения веса есть водные процедуры. Но котики очень не хотят лезть в бассейн. Выхода у них, конечно, нет.
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Кроме плавания, в центре снижения веса есть другие услуги. Животные посещают спортзал, едят витамины. Ветеринары составляют план питания и даже советуют следить за тем, чтобы питомец соблюдал режим сна. Ведь если котик много спит, он мало двигается!
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P.S. Марка котика - канадский сфинкс. Видимо поэтому спокойно относится к воде (лысый совсем).