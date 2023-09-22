Толстый котик очень недоволен тем, что его заставили худеть в воде

В Канаде есть центр снижения веса для домашних животных. Как и следовало ожидать, частыми посетителями цента являются именно кошки. Хозяева сначала откормят своих питомцев, а потом понимают, что натворили. А котики страдают

В центре снижения веса есть водные процедуры. Но котики очень не хотят лезть в бассейн. Выхода у них, конечно, нет.