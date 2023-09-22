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Толстый котик очень недоволен тем, что его заставили худеть в воде

Толстый котик очень недоволен тем, что его заставили худеть в воде

Автор:
22 сентября 2023 09:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   интересное   котик   похудение   толстый котик   фото   
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Значит, кушать мы любим, а сбрасывать вес нет?

В Канаде есть центр снижения веса для домашних животных. Как и следовало ожидать, частыми посетителями цента являются именно кошки. Хозяева сначала откормят своих питомцев, а потом понимают, что натворили. А котики страдают

В центре снижения веса есть водные процедуры. Но котики очень не хотят лезть в бассейн. Выхода у них, конечно, нет.

Кроме плавания, в центре снижения веса есть другие услуги. Животные посещают спортзал, едят витамины. Ветеринары составляют план питания и даже советуют следить за тем, чтобы питомец соблюдал режим сна. Ведь если котик много спит, он мало двигается!

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Метки: Видео   Юмор   животные   интересное   котик   похудение   толстый котик   фото   
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14  комментариев
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35k
АнтонПолднев Час назад
А барышня тоже худеет?
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6k
hhwost 42 минуты назад
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5k
Babangdida 46 минут назад
Реабилитолог тоже не слабенькая...
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2k
Оксид Бетона Час назад
Завели мы котика и, спустя какое-то время, решили его помыть. Купили шампунь специальные, по инструкции развели его в воде, получилась пена. Посадили туда кота. Я был готов, что он начнет как ракета скакать в потолок. Но, напротив, он как заправский водолаз ушел не спеша под воду с головой и смотрел на меня из под воды, даже не пытаясь вынырнуть. Я его приподнял головой из воды, чтобы не захлебнулся. Так он начал жрать эту пену с чавканьем. Сейчас не ныряет, но в воде сидит спокойно, а вот когда из душа его обмываю - тут рвется из ванны.

P.S. Марка котика - канадский сфинкс. Видимо поэтому спокойно относится к воде (лысый совсем).
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Я в детстве хомяка так купал, так он кала выделил больше своего внешнего объема!
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