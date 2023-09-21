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В Екатеринбурге мужчина четыре раза отбился от азербайджанцев, которые натравили на него "военного комитетчика" из-за просьбы поднять окурок

В Екатеринбурге мужчина четыре раза отбился от азербайджанцев, которые натравили на него "военного комитетчика" из-за просьбы поднять окурок

Автор:
21 сентября 2023 17:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   драка   екатеринбург   интересное   окурок   фото   
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17 сентября толпа южан подралась с жителем дома на Щербакова. Причиной для драки стало замечание о брошенном окурке у подъезда: мужчина попросил азербайджанцев не мусорить.

Первый бой состоялся на глазах детей Василия: восьмилетнего сына и годовалой дочки. Тогда мужчина попросил одного из южан поднять брошенный окурок. В ответ он получил толчок, завязалась драка.

Я им говорил, что у меня здесь дети. Но вместо этого они стали материться и говорить: «Мы с Кавказа». Объяснили, что самочувствие моих детей им неинтересно. Хотя сын был очень напуган происходящим, а дочка выглядывала из коляски и плакала, - говорит Василий.

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Василий отбился в первый раз. Через 10 минут мужчина вышел гулять с собакой, его встретила та же компания.

С ними появился третий мужчина. У него в руках была бутылка с алкоголем. Он стал приближаться, я почувствовал, что намерения недобрые. Мне пришлось ударить первым, чтобы они отошли. В итоге мы снова подрались. Потом выскочила на улицу моя жена, а эти ребята убежали, - рассказал Василий.

Вскоре ему снова пришлось выйти на улицу — Василий с женой поехал на автомойку. У подъезда его ждала та же компания, но уже с тремя женщинами.

Увидел, что у одного из нападавших была «розочка» от бутылки. К счастью, помогли соседи, которые выбежали и стали разгонять их перцовым баллончиком, - вспоминает пострадавший.

Мужчина в третий раз смог отбиться. Тогда южане направили к мужчине «военного комитетчика», который обещал «обоссать» Василия. Мужчина отправился на пост охраны, чтобы получить видео с камер наблюдения. Тогда произошла четвёртая драка. Охранники вызвали полицейских, и при правоохранителях южане снова напали на Василия.

При полицейских один из участников их группировки начал меня бить. Он кричал, что помочится на меня, и всячески меня оскорблял. На следующий день я видел у дома главного нападающего, который просто сел в машину и уехал. Сейчас они скрываются, - говорит Василий.

Как сообщали в полиции, одного из участников драки привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   драка   екатеринбург   интересное   окурок   фото   
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15  комментариев
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5k
Григорий Час назад
а в думе протолкнули закон о не назывании черножопой мрази по имени и фамилии, черножопую мразь официально ссыт вся полиция, а когда "русский ваня" начнёт резать черножопую мразь его объявят нехорошим человеком.
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25k
Slawa49 2 минуты назад
ну скоро по всем городам России начнутся покатушки с азербажанскими и турецкими флагами!! в этот раз тоже народ будет хавать парад тех которые поддерживают тех с кем у нас идет СВО!!!
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11k
wilddewill 2 минуты назад
Какие то таджики, голос за кадром, и, очень актуальная тема про азеров сейчас. Армяшки выложили? А чувак на видео молодцом. Так и надо. Только вот зря детей бросил в горячке. Лучше бы потом предъявил бы. Вроде соседи, получается.
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7k
Allmaster 6 минут назад
В америке негры, у нас чурки... и за них закон заступается. Не находите параллели?
Вот и наглеют, что ни новость, то мигранты.
Слишком часто что то ..
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27k
AzuveR 11 минут назад
И как обычно черносракие обезьяны нападают стадом. Трусливые животные. Мужик красавчик. Менты п.идорасы.
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5k
Трям 12 минут назад
Ссыкливые ослойобы.
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8k
Дмитрий 17 минут назад
ПредлаХаю следующее! Азерботов выслать в Нагорный Карабах! Там сейчас они очень нужны! Въезд в Россию запретить? Что делать если они тоже граждане России? Пункт 2! Лишить гражданства и далее смотри пункт 1. Слишком много развелось у нас подобных "азербайджанцев"!
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13k
кот базилий Полчаса назад
Ужасно строго их "привлекли", полиция на высоте.
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9k
The Dude Полчаса назад
Вроде всё правильно, но есть одно "но". Я и сам в былые годы был такой же справедливый и боевой. Но тогда у меня была семья. И если я что-то видел, то никогда не подвергал риску свою семью, своих детей. Никогда не заводил при них конфликтные ситуации. Почему? Да потому что, где один черножопый, там трое, где трое, там десять. И им ничего не стоит угандошить не только меня, но и моих детей, мою жену.
Надо разобраться? Разбирался без семьи.
На дорогах, на прогулках, где угодно. Но без детей.
Возможно я неправ и надо было хреначить их всегда.
Но семья всегда была в приоритете.
А так, он прав в позиции. Я с ним солидарен. Кроме того, что это произошло при детях.
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9k
Бритва 42 минуты назад
маленький вопрос: много ли кто из россиян на требование поднять окурок в самом деле способен поднять окурок? Я думаю, в 99% случаев реакция будет "иди нах*й". А если настаивать, то тоже можно вполне себе получить по лицу.
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32k
БамбарбияКиргуду 44 минуты назад
Так будет до тех пор,пока русские не обьединятся,и не начнут поддерживать друг друга.Видите наших бьют,выходите,берите балончики с газом,вызывайте полицию.В глухих местностях их можно сразу закапывать.
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6k
Бу 48 минут назад
гнать черножопых поганой метлой!
твари ссыкливые(
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