В Екатеринбурге мужчина четыре раза отбился от азербайджанцев, которые натравили на него "военного комитетчика" из-за просьбы поднять окурок

Вскоре ему снова пришлось выйти на улицу — Василий с женой поехал на автомойку. У подъезда его ждала та же компания, но уже с тремя женщинами.

Увидел, что у одного из нападавших была «розочка» от бутылки. К счастью, помогли соседи, которые выбежали и стали разгонять их перцовым баллончиком, - вспоминает пострадавший.

Мужчина в третий раз смог отбиться. Тогда южане направили к мужчине «военного комитетчика», который обещал «обоссать» Василия. Мужчина отправился на пост охраны, чтобы получить видео с камер наблюдения. Тогда произошла четвёртая драка. Охранники вызвали полицейских, и при правоохранителях южане снова напали на Василия.

При полицейских один из участников их группировки начал меня бить. Он кричал, что помочится на меня, и всячески меня оскорблял. На следующий день я видел у дома главного нападающего, который просто сел в машину и уехал. Сейчас они скрываются, - говорит Василий.

Как сообщали в полиции, одного из участников драки привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.