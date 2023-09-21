В Екатеринбурге мужчина четыре раза отбился от азербайджанцев, которые натравили на него "военного комитетчика" из-за просьбы поднять окурок

17 сентября толпа южан подралась с жителем дома на Щербакова. Причиной для драки стало замечание о брошенном окурке у подъезда: мужчина попросил азербайджанцев не мусорить.
Первый бой состоялся на глазах детей Василия: восьмилетнего сына и годовалой дочки. Тогда мужчина попросил одного из южан поднять брошенный окурок. В ответ он получил толчок, завязалась драка.
Я им говорил, что у меня здесь дети. Но вместо этого они стали материться и говорить: «Мы с Кавказа». Объяснили, что самочувствие моих детей им неинтересно. Хотя сын был очень напуган происходящим, а дочка выглядывала из коляски и плакала, - говорит Василий.
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Василий отбился в первый раз. Через 10 минут мужчина вышел гулять с собакой, его встретила та же компания.
С ними появился третий мужчина. У него в руках была бутылка с алкоголем. Он стал приближаться, я почувствовал, что намерения недобрые. Мне пришлось ударить первым, чтобы они отошли. В итоге мы снова подрались. Потом выскочила на улицу моя жена, а эти ребята убежали, - рассказал Василий.
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Вскоре ему снова пришлось выйти на улицу — Василий с женой поехал на автомойку. У подъезда его ждала та же компания, но уже с тремя женщинами.
Увидел, что у одного из нападавших была «розочка» от бутылки. К счастью, помогли соседи, которые выбежали и стали разгонять их перцовым баллончиком, - вспоминает пострадавший.
Мужчина в третий раз смог отбиться. Тогда южане направили к мужчине «военного комитетчика», который обещал «обоссать» Василия. Мужчина отправился на пост охраны, чтобы получить видео с камер наблюдения. Тогда произошла четвёртая драка. Охранники вызвали полицейских, и при правоохранителях южане снова напали на Василия.
При полицейских один из участников их группировки начал меня бить. Он кричал, что помочится на меня, и всячески меня оскорблял. На следующий день я видел у дома главного нападающего, который просто сел в машину и уехал. Сейчас они скрываются, - говорит Василий.
Как сообщали в полиции, одного из участников драки привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
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Вот и наглеют, что ни новость, то мигранты.
Слишком часто что то ..
Надо разобраться? Разбирался без семьи.
На дорогах, на прогулках, где угодно. Но без детей.
Возможно я неправ и надо было хреначить их всегда.
Но семья всегда была в приоритете.
А так, он прав в позиции. Я с ним солидарен. Кроме того, что это произошло при детях.
А одного бухого, решившего покурить в метро, выкинул из вагона на платформу - драки тоже не вышло, я в поезде уехал дальше, а бухарь матерился на платформе))
твари ссыкливые(