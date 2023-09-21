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Женское коварство против мужского. Кто победит?

Женское коварство против мужского. Кто победит?

Автор:
21 сентября 2023 16:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женщины   коварство   мужчины   отношения   
2296
16

В этом посте столкнутся лбами два пола и выяснится, так какой-же на самом деле является самым коварным. Вам тоже интересно?

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Метки: Прикол   Юмор   женщины   коварство   мужчины   отношения   
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2  комментария
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2k
Куртуазный Маньерист 42 минуты назад
По поводу последней картинки: благодари Бога, что у тебя такой сильный ангел-хранитель!
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62k
doker 17 минут назад
Вечная проблема, сколько человеки существуют...
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Richard

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