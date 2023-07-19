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Мужчины о женщинах и наоборот: честный пост про отношения

Мужчины о женщинах и наоборот: честный пост про отношения

Автор:
19 июля 2023 20:39
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   отношения   смех   
3323
16

Этот пост про жизненные ситуации, которые сопровождают людей, находящихся на разных стадиях любовных отношений. Их боль, приятные сюрпризы, недоумение и неожиданные наблюдения.

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Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   отношения   смех   
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15  комментариев
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Мойша 55 минут назад
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Настоящий альфа-самец: позаботься и накорми доверившееся тебе существо.
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DumDum 6 минут назад
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Беги, бро! Иначе, когда уставший придёшь домой и попросишь еды, получишь бутерброды...
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Мойша Полчаса назад
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Мойша Полчаса назад
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Гнев Укупника 37 минут назад
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Мойша 37 минут назад
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Мойша 40 минут назад
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Мойша 41 минуту назад
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Мойша 43 минуты назад
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Мойша 46 минут назад
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Мойша 54 минуты назад
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Промолчи - и за умного сойдешь.
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Мойша 58 минут назад
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Не прохонже.
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274
Степан Серёгин Час назад
Что за ХЕРНЯ???
Ну, это ладно...
Но ведь находятся деб....лы, которым ЭТО нравится....
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899
ruslan d Час назад
ой , нафиг вообще все это ...
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