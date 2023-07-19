Мужчины о женщинах и наоборот: честный пост про отношения

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Этот пост про жизненные ситуации, которые сопровождают людей, находящихся на разных стадиях любовных отношений. Их боль, приятные сюрпризы, недоумение и неожиданные наблюдения.
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Ну, это ладно...
Но ведь находятся деб....лы, которым ЭТО нравится....