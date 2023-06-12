Мужчины против женщин: пользователи соцсетей о противоположном поле в отношениях

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Мужчины и женщины - это два разных мира. И естественно, когда дело доходит до ежедневного взаимодействия, то происходят различные недомолвки и конфликты. В данном посте женщины "предъявят" мужчины, а представители сильной половины человечества - не будут держать язык за зубами.
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