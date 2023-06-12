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Мужчины против женщин: пользователи соцсетей о противоположном поле в отношениях

Мужчины против женщин: пользователи соцсетей о противоположном поле в отношениях

Автор:
12 июня 2023 17:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   отношения   смех   
6640
16

Мужчины и женщины - это два разных мира. И естественно, когда дело доходит до ежедневного взаимодействия, то происходят различные недомолвки и конфликты. В данном посте женщины "предъявят" мужчины, а представители сильной половины человечества - не будут держать язык за зубами.

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Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   отношения   смех   
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27  комментариев
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930
ezh28 5 часов назад
Говнище какое-то а не пост
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Мойша Минуту назад
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Мойша 7 минут назад
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33k
ACU900 Час назад
А потому что это одна и та же тема :)
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doker 2 часа назад
На всякий случай...
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Алексей 2 часа назад
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Алексей 2 часа назад
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Алексей 2 часа назад
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Алексей 2 часа назад
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3k
Aleks 3 часа назад
Сейчас бабы сами не знают чего хотят. Раньше хотя бы был диалог, привет, как дела, дальше разговор что кто от кого хочет. Сейчас даже диалог не могут вести, деградируют что ли со временем? Сразу включают режим - королева, после тридцати иногда выключают на короткое время. чтобы с котами не остаться, такие дела.
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8k
Zhora 3 часа назад
А что такое Рофыле?
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1k
Матвей 3 часа назад
Посоветуйте, пожалуйста, девочке Рите хорошего репетитора по русскому языку. Можно еще хорошего семейного психолога, который убедит её, что девочка Рита не пуп земли и тоже может быть не права.
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10k
Copycat 4 часа назад
Комментарий к фото
Я только одного такого мужчину знаю, это Дмитрий Гоблин Пучков, он в роликах постоянно "Как в том анекдоте... ", но фишка в том что он наоборот знает уйму разнообразных анекдотов, та ютюбе часовые подборки выкладывают

Ох Наташа Наташа, ты лучше подумай прежде чем что то в своём твитере писать
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127k
Leff 4 часа назад
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10k
BarOb 4 часа назад
Жиденько
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11k
Касьян Пуздой 4 часа назад
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BenderRodriguez 4 часа назад
Что-то я 8й не понял.
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387
Antei949 5 часов назад
вся история жизни мужчины: родился, побыл во всем виноват, умер
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16
Al908 Antei949 56 минут назад
ещё должен был
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