Женщины против мужчин, или страх и ужас межполовых отношений

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Между мужчинами и женщинами настоящая пропасть, но жить мы друг без друга не можем - парадокс. В данном посте собраны комичные ситуации их жизни людей, состоящих в отношениях.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Были у меня ситуации, после которых я не знаю, можно ли это повторять)))
В общем, находясь в разных городах я заказывала однажды съедобный букет мужчине на праздник (просто символически в знак внимания), букет не девчачий был)) а второй раз просто по-дружески мужчине, который поддерживал в сложный момент морально в доставку товара (согласованного) добавила вкусняшек, которые любит полную коробку.
И оба раза столкнулась с растерянностью с их стороны, неловкостью и у меня возникло чувство неуместности что-ли.... как будто я их оскорбила что-ли этим поступком. До сих пор не понимаю, это они так растерялись и я загоняюсь теперь или действительно мужчинам такие сюрпризы непонятны и неуместны(