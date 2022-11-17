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Женщины против мужчин, или страх и ужас межполовых отношений

Женщины против мужчин, или страх и ужас межполовых отношений

Автор:
17 ноября 2022 12:52
Метки: Прикол   Юмор   женщины   и так сойдет   мужчины   отношения   смех   
2270
16
Между мужчинами и женщинами настоящая пропасть, но жить мы друг без друга не можем - парадокс. В данном посте собраны комичные ситуации их жизни людей, состоящих в отношениях.
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Источник:

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♚ Мрачный Жнец ♚ 9 минут назад
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Natalia 3 минуты назад
На тему двух комплиментов за всю жизнь.
Были у меня ситуации, после которых я не знаю, можно ли это повторять)))
В общем, находясь в разных городах я заказывала однажды съедобный букет мужчине на праздник (просто символически в знак внимания), букет не девчачий был)) а второй раз просто по-дружески мужчине, который поддерживал в сложный момент морально в доставку товара (согласованного) добавила вкусняшек, которые любит полную коробку.
И оба раза столкнулась с растерянностью с их стороны, неловкостью и у меня возникло чувство неуместности что-ли.... как будто я их оскорбила что-ли этим поступком. До сих пор не понимаю, это они так растерялись и я загоняюсь теперь или действительно мужчинам такие сюрпризы непонятны и неуместны(
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