Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола

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Во время просмотра данного поста произойдет магия! Все, без исключения, мужчины узнают в сегодняшних героях себя, а женщины смогут побывать в головах представителей сильной половины человечества.
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4. Мужчины уверены, что это единственный период в жизни женщин, когда они никого не раздражают, хотя...
Источник:
АНТИФИШКИ
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