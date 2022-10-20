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Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола

Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола

Автор:
20 октября 2022 18:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   общение   отношения   секрет   смех   
3957
18
Во время просмотра данного поста произойдет магия! Все, без исключения, мужчины узнают в сегодняшних героях себя, а женщины смогут побывать в головах представителей сильной половины человечества.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   общение   отношения   секрет   смех   
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5  комментариев
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Максим 24 минуты назад
Комментарий к фото
А что не так? Девушка как девушка.
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Richard

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