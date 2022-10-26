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Над отношениями нужно работать

Над отношениями нужно работать

Автор:
26 октября 2022 20:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   отношения   подборка   странные отношения   
1881
19
Опять нужно работать... На работе нужно работать, дома нужно работать... Шуточный пост, посвящённый отношениям между мужчиной и женщиной.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   отношения   подборка   странные отношения   
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4  комментария
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1k
Gadova Час назад
Главное, чтобы град не выпал
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5k
Дмитрий 16 минут назад
Гром б...!!!! Ещё бы грозу изобразили.....в ливень!))))
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378
Deta 37 минут назад
Харди не стрёмно на плечах подержать
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Никифоридис

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