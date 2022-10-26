Над отношениями нужно работать

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Опять нужно работать... На работе нужно работать, дома нужно работать... Шуточный пост, посвящённый отношениям между мужчиной и женщиной.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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