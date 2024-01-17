В Омске будут судить мужчину, который отбился лыжей от напавшего на него пьяного соседа

УМВД России по Омской области на официальном сайте сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении омича, который отбивался от пьяного соседа с ножом лыжами. Драка произошла в одном из общежитий Ленинского округа.

Полицейские выяснили, что 46-летний житель Омска напился и поскандалил с соседом по этажу. Сосед начал угрожать своему оппоненту ножом и тому пришлось схватить первое, что попалось под руку - детские лыжи. 41-летний мужчина защищаясь, избил соседа, сломав ему рёбра и пробив голову.

В ходе проверки полицейские выяснили, что и нападавший, и потерпевший были ранее судимые. Согласно УК РФ, нападавшему может грозить срок за превышение самообороны. Также полицейские дадут оценку действиям потерпевшего, который угрожал соседу ножом. В общем, в тюрьму могут загреметь оба.