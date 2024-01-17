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В Омске будут судить мужчину, который отбился лыжей от напавшего на него пьяного соседа

В Омске будут судить мужчину, который отбился лыжей от напавшего на него пьяного соседа

Автор:
17 января 2024 15:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   Россия   драка   интересное   лыжи   соседи   фото   
1429
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Жителя Омска обвиняют в превышении пределов необходимой обороны.

УМВД России по Омской области на официальном сайте сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении омича, который отбивался от пьяного соседа с ножом лыжами. Драка произошла в одном из общежитий Ленинского округа.

Полицейские выяснили, что 46-летний житель Омска напился и поскандалил с соседом по этажу. Сосед начал угрожать своему оппоненту ножом и тому пришлось схватить первое, что попалось под руку - детские лыжи. 41-летний мужчина защищаясь, избил соседа, сломав ему рёбра и пробив голову.


В ходе проверки полицейские выяснили, что и нападавший, и потерпевший были ранее судимые. Согласно УК РФ, нападавшему может грозить срок за превышение самообороны. Также полицейские дадут оценку действиям потерпевшего, который угрожал соседу ножом. В общем, в тюрьму могут загреметь оба.

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Метки: Омск   Россия   драка   интересное   лыжи   соседи   фото   
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9  комментариев
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1k
Сергей Час назад
У нас нельзя обороняться....
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Сергей С 15 минут назад
Когда же разрешат то обороняться законодательно? Сколько можно?
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1k
Михаил Полчаса назад
Свидетели, записи с камер? Ничего не видел ничего не знаю... этот бухой сам упал, пару раз...
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40k
Седой 2 часа назад
Посадите их обоих в одну камеру, общество от этого только выиграет!
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35k
Teodor 2 часа назад
Судя по повреждениям, лыжи были не детскими, а горными...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
345308



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