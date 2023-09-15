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10 свежих фильмов со звездным актёрским составом, которые не слишком понравились зрителям

10 свежих фильмов со звездным актёрским составом, которые не слишком понравились зрителям

Автор:
15 сентября 2023 07:35
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   актёры   в мире   кино   подборка   фильм   
2218
12

Подборка фильмов со звездным кастом, которые на бумаге выглядели крайне перспективными, а на деле оказались «середняками».

Вот почему Голливуд так боится забастовки сценаристов — если их не будет, одни актёры на себе индустрию не вытянут, и будут выходить только такие фильмы. А не хотелось бы.

Красное уведомление (2021)

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Звёзды: Райан Рейнольдс, Галь Гадот, Дуэйн Джонсон.

Оценки: Кинопоиск 6.5; IMDb 6.3

Здесь и далее приводится мнение критиков с Rotten Tomatoes.

Большой бюджет (160 млн) «Красного уведомления» и актёрский состав из исполнителей категории А делают посредственный итог этого комедийного боевика ещё более разочаровывающим.

Затерянный город (2022)

Звёзды: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф, Брэд Питт,

Оценки: Кинопоиск 6.2; IMDb 6.1

«Затерянный город» сверкает далеко не так ярко, как многие классические приключения про поиски сокровищ.

Серый человек (2022)

Звёзды: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас.

Оценки: Кинопоиск 6.5; IMDb 6.5

«Серый человек» это усеянный звёздами развлекательный боевик-триллер, но его наполнение — лишь ностальгическое напоминание о гораздо лучших фильмах.

Не беспокойся, дорогая (2022)

Звёзды: Флоренс Пью, Гарри Стайлз, Крис Пайн, Оливия Уайлд.

Оценки: Кинопоиск 6.6; IMDb 6.3

Несмотря на интригующее множество талантов по обе стороны камеры, «Не волнуйся, дорогая» представляет собой по большей части запутанную перефразировку слишком часто использованных идей.

Без ответа (2023)

Звёзды: Крис Эванс, Ана де Армас.

Оценки: Кинопоиск 6.2; IMDb 5.8

Вяло балансируя между боевиком, комедией и романтикой, но так и не слившись в единое целое, фильм заслужил хор улюлюканий.

Сердце Стоун (2023)

Звёзды: Галь Гадот, Джейми Дорнан, Гленн Клоуз.

Оценки: Кинопоиск 5.7; IMDb 5.7

Галь Гадот остаётся звездой развлекательных боевиков, но она не может ничего сделать с плоско написанными персонажами, типовым сюжетом и механическими декорациями этого фильма.

Поступь хаоса (2021)

Звёзды: Том Холланд, Дейзи Ридли, Мадс Миккельсон.

Оценки: Кинопоиск 6.5; IMDb 5.7

Амстердам (2022)

Звёзды: Кристиан Бэйл, Марго Робби, Роберт ДеНиро, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок, Майкл Шеннон, Майк Майерс, Джон Дэвид Вашингтон, Зои Солдана, Рами Малек, Тейлор Свифт.

Оценки: Кинопоиск 6.1; IMDb 6.1

В «Амстердаме» есть куча крупных звёзд и очень насыщенный сюжет, но всё произведение в целом уровнем куда ниже, чем сумма его великолепных частей.

Код 355 (2022)

Звёзды: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус, Себастиан Стэн.

Оценки: Кинопоиск 5.6; IMDb 5.7

У фильма звёздный актерский состав и он концептуально прогрессивен, но он растрачивает всё это на забываемую историю, ничем не примечательную.

Форсаж 10 (2023)

Звёзды: Вин Дизель, Джейсон Момоа, Джон Сина, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Скотт Иствуд.

Оценки: Кинопоиск 6.0; IMDb 5.8

Каким бы неисправимо глупым и самоуверенным он ни был, новый «Форсаж» должен завести двигатели давних фанатов, оставив при этом многих новичков на нейтралке.

Сериальный бонус: Секретное вторжение (2023)

Звёзды: Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон, Оливия Колман, Дон Чидл, Коби Смолдерс,
Мартин Фриман.

Оценки: Кинопоиск 5.2; IMDb 6.0

Сериал начинается интригующе, но в конечном итоге оказывается одним из самых разочаровывающих проектов Marvel на сегодняшний день. Отличные актёрские работы теряются в запутанной истории, не вызывающей острых ощущений.

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Метки: актрисы   актёры   в мире   кино   подборка   фильм   
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10  комментариев
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2k
Vergüenza Ajena 19 минут назад
А написать "состав" вместо "каст" вера не позволяет?
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4k
Serj81 18 минут назад
Я не понял... капитан Америка актер что ли?
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267k
Татьянин день 2 Полчаса назад
Ну не знаю ..... , "Красное уведомление" вполне себе такой средний боевичок на вечер посмотреть , а первая экшн сцена с ограблением , так вообще похожа на любую первую главу Гарри Гаррисона о похождениях "крысы из нержавеющей стали" ...
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1k
muhandes Полчаса назад
Кто все эти фильмы???
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20k
scorpick Час назад
Иногда посматриваю канал VHS-ка. Крутые боевики 80-90х сейчас кажутся такими умильными. Просто у повышения качества есть предел целесообразности. Кино стало чистым бизнесом, а бизнес не хочет вкладываться в непроверенные новые идеи. Поэтому мы не увидим больше "Муху", "Нечто", "Чужого" как в первый раз. Только римейки. Да и зритель зажрался, обосрали даже "Тихое место". Поэтому нате жвачку, им надо бабло отбивать.
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Dobriy drug

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