10 свежих фильмов со звездным актёрским составом, которые не слишком понравились зрителям

Подборка фильмов со звездным кастом, которые на бумаге выглядели крайне перспективными, а на деле оказались «середняками».
Вот почему Голливуд так боится забастовки сценаристов — если их не будет, одни актёры на себе индустрию не вытянут, и будут выходить только такие фильмы. А не хотелось бы.
Красное уведомление (2021)
Звёзды: Райан Рейнольдс, Галь Гадот, Дуэйн Джонсон.
Оценки: Кинопоиск 6.5; IMDb 6.3
Здесь и далее приводится мнение критиков с Rotten Tomatoes.
Большой бюджет (160 млн) «Красного уведомления» и актёрский состав из исполнителей категории А делают посредственный итог этого комедийного боевика ещё более разочаровывающим.
Затерянный город (2022)
Звёзды: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф, Брэд Питт,
Оценки: Кинопоиск 6.2; IMDb 6.1
«Затерянный город» сверкает далеко не так ярко, как многие классические приключения про поиски сокровищ.
Серый человек (2022)
Звёзды: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас.
Оценки: Кинопоиск 6.5; IMDb 6.5
«Серый человек» это усеянный звёздами развлекательный боевик-триллер, но его наполнение — лишь ностальгическое напоминание о гораздо лучших фильмах.
Не беспокойся, дорогая (2022)
Звёзды: Флоренс Пью, Гарри Стайлз, Крис Пайн, Оливия Уайлд.
Оценки: Кинопоиск 6.6; IMDb 6.3
Несмотря на интригующее множество талантов по обе стороны камеры, «Не волнуйся, дорогая» представляет собой по большей части запутанную перефразировку слишком часто использованных идей.
Без ответа (2023)
Звёзды: Крис Эванс, Ана де Армас.
Оценки: Кинопоиск 6.2; IMDb 5.8
Вяло балансируя между боевиком, комедией и романтикой, но так и не слившись в единое целое, фильм заслужил хор улюлюканий.
Сердце Стоун (2023)
Звёзды: Галь Гадот, Джейми Дорнан, Гленн Клоуз.
Оценки: Кинопоиск 5.7; IMDb 5.7
Галь Гадот остаётся звездой развлекательных боевиков, но она не может ничего сделать с плоско написанными персонажами, типовым сюжетом и механическими декорациями этого фильма.
Поступь хаоса (2021)
Звёзды: Том Холланд, Дейзи Ридли, Мадс Миккельсон.
Оценки: Кинопоиск 6.5; IMDb 5.7
Амстердам (2022)
Звёзды: Кристиан Бэйл, Марго Робби, Роберт ДеНиро, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок, Майкл Шеннон, Майк Майерс, Джон Дэвид Вашингтон, Зои Солдана, Рами Малек, Тейлор Свифт.
Оценки: Кинопоиск 6.1; IMDb 6.1
В «Амстердаме» есть куча крупных звёзд и очень насыщенный сюжет, но всё произведение в целом уровнем куда ниже, чем сумма его великолепных частей.
Код 355 (2022)
Звёзды: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус, Себастиан Стэн.
Оценки: Кинопоиск 5.6; IMDb 5.7
У фильма звёздный актерский состав и он концептуально прогрессивен, но он растрачивает всё это на забываемую историю, ничем не примечательную.
Форсаж 10 (2023)
Звёзды: Вин Дизель, Джейсон Момоа, Джон Сина, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Скотт Иствуд.
Оценки: Кинопоиск 6.0; IMDb 5.8
Каким бы неисправимо глупым и самоуверенным он ни был, новый «Форсаж» должен завести двигатели давних фанатов, оставив при этом многих новичков на нейтралке.
Сериальный бонус: Секретное вторжение (2023)
Звёзды: Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон, Оливия Колман, Дон Чидл, Коби Смолдерс,
Мартин Фриман.
Оценки: Кинопоиск 5.2; IMDb 6.0
Сериал начинается интригующе, но в конечном итоге оказывается одним из самых разочаровывающих проектов Marvel на сегодняшний день. Отличные актёрские работы теряются в запутанной истории, не вызывающей острых ощущений.
Источник:
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