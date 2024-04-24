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В Индонезии туристка упала в кратер вулкана

В Индонезии туристка упала в кратер вулкана

Автор:
24 апреля 2024 08:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Иджен   Индонезия   вулкан   падение   происшествие   турист   
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31-летняя гражданка Китая Хуан Лихун упала в кратер вулкана Иджен в Баньюванги, когда её муж делал снимок. По сообщениям местных СМИ, 20 апреля пара поднялась на склон с местным гидом, чтобы полюбоваться восходом солнца.

Женщина позировала на краю, но оступилась и упала с высоты 75 м.

Супруг погибшей показал снимок, как Лихун позирует на фоне вулкана, а за её спиной поднимаются клубы сернистого газа.

Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы достать тело погибшей.

Глава департамента охраны природы региона Баньюванги Дви Путро Сугиарто заявил, что падение было несчастным случаем и попросил туристов соблюдать меры безопасность при подъёме на вулкан Иджен.

Иджен состоит из группы вулканических объектов на границе между Баньюванги и Бондовосо в Восточной Яве.

В одном из кратеров происходит интересное явление - выход на поверхность вулканических газов синего цвета.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Иджен   Индонезия   вулкан   падение   происшествие   турист   
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3  комментария
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39k
russger 49 минут назад
"Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы достать тело погибшей."

нахрена? Вот им занятся больше нечем, всяких дятлов доставать
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4k
iovan2011 15 минут назад
Гениально!
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13k
butata 23 минуты назад
Сама упала?
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Fuchsia
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  • 2904 поста (2731 в горячем)

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