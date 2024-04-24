В Индонезии туристка упала в кратер вулкана

31-летняя гражданка Китая Хуан Лихун упала в кратер вулкана Иджен в Баньюванги, когда её муж делал снимок. По сообщениям местных СМИ, 20 апреля пара поднялась на склон с местным гидом, чтобы полюбоваться восходом солнца.
Женщина позировала на краю, но оступилась и упала с высоты 75 м.
Супруг погибшей показал снимок, как Лихун позирует на фоне вулкана, а за её спиной поднимаются клубы сернистого газа.
Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы достать тело погибшей.
Глава департамента охраны природы региона Баньюванги Дви Путро Сугиарто заявил, что падение было несчастным случаем и попросил туристов соблюдать меры безопасность при подъёме на вулкан Иджен.
Иджен состоит из группы вулканических объектов на границе между Баньюванги и Бондовосо в Восточной Яве.
В одном из кратеров происходит интересное явление - выход на поверхность вулканических газов синего цвета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Момент падения дерева на женщину попал на видео
- Обезьяна украла паспорт туристки
- В Австрии турист сорвался с веревочной лестницы
- В Исландии эвакуировали город из-за извержения вулкана
- На Гавайях турист упал с обрыва и выжил
нахрена? Вот им занятся больше нечем, всяких дятлов доставать