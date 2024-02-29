На Гавайях турист упал с обрыва и выжил

27-летний турист из Канады арендовал внедорожник и отправился встречать рассвет у океана. Около 3:30 утра его машина сорвалась со скалы Саут-Пойнт и застряла на обрыве. Выбравшись из салона, мужчина упал в воду.
К счастью, накануне местные жители разбили лагерь на пляже, чтобы с утра отправиться на рыбалку. Они и позвонили в службу спасения. Туриста вытащили на берег.
Один из рыбаков рассказал, что его разбудил приятель, которого чуть не сбил турист, когда съезжал с обрыва.
"Он сказал, что машина съехала со скалы справа от него, - делится Майк Муди. - Если бы он этого не увидел, парень бы 100% погиб".
По его словам, Jeep перевернулся, а дверь со стороны водителя была заблокирована.
"С водительской стороны дверь была зажата камнем. Водитель оказался вверх ногами и висел прямо над водой. Вероятно, он даже не подозревал, что под ним вода. Он просто открыл дверь и упал прямо в воду".
Несмотря на падение и сильное течение, канадец смог доплыть до безопасного места, где его перехватили спасатели.
Мужчину с незначительными травмами и легкой степенью переохлаждения доставили в местную больницу.
"Дороги очень опасны на этой стороне острова. И если вы не знаете, что делаете, то можете попасть в большие неприятности", - сказал рыбак по имени Джейсон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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