На Гавайях турист упал с обрыва и выжил

Один из рыбаков рассказал, что его разбудил приятель, которого чуть не сбил турист, когда съезжал с обрыва.

"Он сказал, что машина съехала со скалы справа от него, - делится Майк Муди. - Если бы он этого не увидел, парень бы 100% погиб".

По его словам, Jeep перевернулся, а дверь со стороны водителя была заблокирована.