Мальчик чудом выжил после падения в Большом каньоне

После падения на место быстро прибыли бригады спасателей. Им потребовалось два часа, чтобы достать мальчика: пришлось спуститься по канату со скалы и вытаскивать Уайатта в специальной корзине. Затем его самолётом доставили в больницу Лас-Вегаса. У него обнаружили девять сломанных позвонков, а также разрыв селезенки, коллапс легкого (пневмоторакс), сотрясение мозга, перелом кисти и вывих пальца. Как выяснилось, во время инцидента парень был без родителей: они в это время находились в поездке, но позже забрали сына из больницы для дальнейшего восстановления.