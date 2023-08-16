Мальчик чудом выжил после падения в Большом каньоне

13-летний турист выжил после падения с высоты почти 30 метров в Большом каньоне, США. Парень просто отошёл на выступ, чтобы позволить другим туристам сфотографироваться у обрыва — а в итоге всё закончилось печально.
13-летний турист из Северной Дакоты выжил после падения с высоты 30 метров в Большом каньоне - одном из глубочайших каньонов в мире, который находится в американском штате Аризона. Подросток по имени Уайатт Кауфман находился на выступе, и непосредственно перед падением отошёл в сторону, чтобы позволить другим туристам сфотографироваться у обрыва. Это произошло на тропе под названием Брайт-Энджел-Пойнт.
"Я присел на корточки и держался за камень. Правда, держался только одной рукой, и хватка была слабоватой. Я внезапно пошатнулся и начал падать назад," - рассказал парень в интервью с больничной койки.
После падения на место быстро прибыли бригады спасателей. Им потребовалось два часа, чтобы достать мальчика: пришлось спуститься по канату со скалы и вытаскивать Уайатта в специальной корзине. Затем его самолётом доставили в больницу Лас-Вегаса. У него обнаружили девять сломанных позвонков, а также разрыв селезенки, коллапс легкого (пневмоторакс), сотрясение мозга, перелом кисти и вывих пальца. Как выяснилось, во время инцидента парень был без родителей: они в это время находились в поездке, но позже забрали сына из больницы для дальнейшего восстановления.
По данным Службы национальных парков США, тропа Брайт-Энджел-Пойнт - очень популярная и живописная, но вместе с тем узкая, крутая и опасная в некоторых местах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот кем из трёх вариантов оказался этот пацан, решайте сами.