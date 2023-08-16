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Мальчик чудом выжил после падения в Большом каньоне

Мальчик чудом выжил после падения в Большом каньоне

Автор:
16 августа 2023 08:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Большой каньон   США   больница   инциденты   падение   травмы   турист   туристы   фото   
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13-летний турист выжил после падения с высоты почти 30 метров в Большом каньоне, США. Парень просто отошёл на выступ, чтобы позволить другим туристам сфотографироваться у обрыва — а в итоге всё закончилось печально.

13-летний турист из Северной Дакоты выжил после падения с высоты 30 метров в Большом каньоне - одном из глубочайших каньонов в мире, который находится в американском штате Аризона. Подросток по имени Уайатт Кауфман находился на выступе, и непосредственно перед падением отошёл в сторону, чтобы позволить другим туристам сфотографироваться у обрыва. Это произошло на тропе под названием Брайт-Энджел-Пойнт.


"Я присел на корточки и держался за камень. Правда, держался только одной рукой, и хватка была слабоватой. Я внезапно пошатнулся и начал падать назад," - рассказал парень в интервью с больничной койки.

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После падения на место быстро прибыли бригады спасателей. Им потребовалось два часа, чтобы достать мальчика: пришлось спуститься по канату со скалы и вытаскивать Уайатта в специальной корзине. Затем его самолётом доставили в больницу Лас-Вегаса. У него обнаружили девять сломанных позвонков, а также разрыв селезенки, коллапс легкого (пневмоторакс), сотрясение мозга, перелом кисти и вывих пальца. Как выяснилось, во время инцидента парень был без родителей: они в это время находились в поездке, но позже забрали сына из больницы для дальнейшего восстановления.

По данным Службы национальных парков США, тропа Брайт-Энджел-Пойнт - очень популярная и живописная, но вместе с тем узкая, крутая и опасная в некоторых местах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Большой каньон   США   больница   инциденты   падение   травмы   турист   туристы   фото   
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4  комментария
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
И то всё из-за красивых фоточек... Оно того стоило? Идиоты, без чувства самосохранения...
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4k
Alex Час назад
Ссылка youtu.be
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818
Звёздный князь 2 часа назад
Есть такая пословица: "Бог любит дураков, детей и пьяниц", я не шучу, можете сами загуглить.
А вот кем из трёх вариантов оказался этот пацан, решайте сами.
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