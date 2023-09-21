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15+ реальных имён и фамилий отечественных звёзд, которые могут удивить

15+ реальных имён и фамилий отечественных звёзд, которые могут удивить

Автор:
21 сентября 2023 10:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   интересно   новости из мира звезд   фото   шоу бизнес   
3498
20

Иногда звёзды берут псевдонимы или меняют имена и фамилии, чтобы звучало более благозвучно и красиво. Перед вами примеры из мира отечественных звёзд, когда знаменитостям было не лень обращаться в паспортный стол.

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Метки: звезды   знаменитости   интересно   новости из мира звезд   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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51
ruslan d 2 часа назад
Ну вполне нормально, сценическое имя , альтер эго .
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7k
a6m5 2 минуты назад
Это не звёзды. Это хер пойми кто.
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17k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Комментарий к фото
По-моему Зейналова в одном из интервью утверждала, что он сменил фамилию на Би-2. Говорила, что сама лично видела его паспорт, в котором в графе фамилия стоит Би-2....
Не знаю, верить ли...........
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1k
Kolebator 3 минуты назад
Комментарий к фото
это реальная фотка, или кадр из какого-то мультика?
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3k
Pill Полчаса назад
Топовая новость. По сути знаю только Сташевского.
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293
Серега Полчаса назад
Сара Манахимова,по отцу.Шор,фамилия ее то ли бывшего,то ли нынешнего мужа.С отцом Сары,Львом Яковличем ,встречался в Дербенте.Человек был простой,часто сидел в парке в чайхане.
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16k
banzai7 Полчаса назад
Моше Израилевич - Анатолий Чубайс.
Чтоб он сдох)
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1k
Егор Полчаса назад
А где звёзды то? Ни Сириуса, ни звезды Бетельгейзе нет. Все бабы какие-то в мужском и женском обличье.
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11k
Sapsan 37 минут назад
Если Бьянку рисуют на фоне леса, то картина как будет называться?
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−13
gregory 43 минуты назад
Так конечно там не реальные имена, сплошные замаскированные евреи и другие пид@расы боящиеся поставить под удар собственное имя и прячущиеся за псевдоним
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5k
Chuna 49 минут назад
Ну, Влад Сташневский и Кристина Обрыгайте известны еще с 90-х годов!
Олдскулы подтвердите!
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56k
dima423 55 минут назад
Комментарий к фото
Мигель Мигельевич йоптыть))
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12k
El Niño Час назад
Хочу ли я теперь лезть в поисковик, чтобы выяснить, кто чем известен? Некоторых знаю, какие-то имена (теперь уже псевдонимы) на слуху. Стоит ли мой кругозор таких знаний? Пожалуй, начну деградировать и не стану утруждать себя!
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55
Павел Час назад
Самбурская и Александрова - клёвые! (с)
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Я только Александрову знаю. Еще о троих слышал, остальные тоже звезды, оказывается. Не знал о них...
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
На месте Марины Александровой я бы также поступил
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6k
Бу 2 часа назад
Порывайко забыли)
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