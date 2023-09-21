15+ реальных имён и фамилий отечественных звёзд, которые могут удивить

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Иногда звёзды берут псевдонимы или меняют имена и фамилии, чтобы звучало более благозвучно и красиво. Перед вами примеры из мира отечественных звёзд, когда знаменитостям было не лень обращаться в паспортный стол.
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Не знаю, верить ли...........
Чтоб он сдох)
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