Обнажённая экоактивистка, протестуя против кашемира, изобразила козу, у которой вычесывают шерсть

После "работы" Люси раздавала направо и налево интервью и выглядела весьма бодро.

Видео "с издевательствами" вскоре появилось на YouTube-канале организации.

Ранее сообщалось, что зоозащитница с голым бюстом выбежала на подиум на Неделе моды в знак протеста против деятельности специализирующегося на производстве люксовых товаров из кожи бренда Coach. Девушка прервала дефиле, появившись на публике в одних трусах и босоножках. При этом на ее обнаженное тело краской был нанесен рисунок в виде сухожилий и мышц с содранной с них кожей.