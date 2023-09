Обнажённая экоактивистка, протестуя против кашемира, изобразила козу, у которой вычесывают шерсть

У входа в выставочное пространство NEWGEN Британского совета моды активисты PETA (движение People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными» "раскрашивали" новыми красками проходящую в Лондоне неделю моды.

Акцию затеяли против кашемира. Как известно, при его производстве применяется вычёсывание коз, которое зоозащитники посчитали издевательством над животными.