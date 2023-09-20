FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10789 постов • 1456 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Обнажённая экоактивистка, протестуя против кашемира, изобразила козу, у которой вычесывают шерсть

Обнажённая экоактивистка, протестуя против кашемира, изобразила козу, у которой вычесывают шерсть

Автор:
20 сентября 2023 21:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вычесывание   животные   кашeмир   лондон   неделя моды   протест   шерсть   экоактивисты   
1810
2
1

Неделя моды в Лондоне была бы скучной без творчества экоктивистов. В знак протеста зоозащитники решили продемонстрировать людям, как страдают животные в процессе изготовления кашемировых изделий.

У входа в выставочное пространство NEWGEN Британского совета моды активисты PETA (движение People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными» "раскрашивали" новыми красками проходящую в Лондоне неделю моды.

Акцию затеяли против кашемира. Как известно, при его производстве применяется вычёсывание коз, которое зоозащитники посчитали издевательством над животными.

Чтобы публике было понятнее и лучше зашло, главная героиня этой эко-драмы Люси Фергюссон надела рога, разделась догола, приклеила к причинным местам козьи шкурки, а мужчина в фартуке кожевника эти куски показательно отдирал. Фройляйн во время процедуры истошно визжала, бэк-вокалом включили блеяние козы, записанное на аудио:

После "работы" Люси раздавала направо и налево интервью и выглядела весьма бодро.
Видео "с издевательствами" вскоре появилось на YouTube-канале организации.

Ранее сообщалось, что зоозащитница с голым бюстом выбежала на подиум на Неделе моды в знак протеста против деятельности специализирующегося на производстве люксовых товаров из кожи бренда Coach. Девушка прервала дефиле, появившись на публике в одних трусах и босоножках. При этом на ее обнаженное тело краской был нанесен рисунок в виде сухожилий и мышц с содранной с них кожей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: вычесывание   животные   кашeмир   лондон   неделя моды   протест   шерсть   экоактивисты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
70k
SAndre Час назад
настоящая коза
по умственному развитию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира 21 секунду назад
Нормально!!! А она не пробовала не стричься, не причесываться, не мыться пару-тройку лет? Так, чтобы от души, с вшами, чесоткой, блохами и прочими земными радостями... Какой дурой надо быть!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
Knives22 3 минуты назад
И все про стрижку овец и прочую эколабуду. Но согласитесь все мы здесь ради сисек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Кот Баюн 16 минут назад
пляяяяя, совсем уже ипанулись? она хоть в курсе, что овец можно и НУЖНО стричь? Понятие Экоактивист уже стало синонимом ДОЛБОЙОБА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
babai65 17 минут назад
Психиатрия бессильна. Только эвтаназия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алекс 20 минут назад
И правда коза тупорогая....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Полчаса назад
Баранкина, будь человеком!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 39 минут назад
этой дуре, пусть и вполне вдувабельной, не жирной, дать овцу, которую не стригли лет несколько (алекс роланд запостил уже) а по факту, недоепитус вульгарис детектед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom 43 минуты назад
Так это прям порно снимать можно, и рожки пусть оставит, и всё остальное.... Видимо, в студию ехали с парнем, а что то перепутали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Alex Roland 53 минуты назад
Совсем чеканулись эти зооактивисты ... сами в животных превращаются ... а если эта коза как написано ... (автор видимо не разглядел бараньи рога) не вкурсе что животные от вычесывания, стрижки и тримминга только кайфуют ... без стрижки животные наоборот страдают от лишнего веса самой шерсти и неудобства при кормлении .. вот пример - (фото). Этого барана не стригли 6 лет. Он потерялся в горах. Когда вернулся, с него состригли 27 кг шерсти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
76k
Viktor 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 57 минут назад
Отдайте ее чуркам, они ее выибут и она успокоится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81749



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
О деревянных подшипниках на подлодках
О деревянных подшипниках на подлодках
Набирающие популярность в сообществах
Зашифрованные послания
Зашифрованные послания
Волки и Голод
Волки и Голод
Вконец оборзели
Вконец оборзели
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Знаток в интернете

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#животные#в мире#люди#США#подборка#кино#сарказм#смертельное ДТП
#автомир#фото#интересно#аварии#авто аварии#позитив#история#Жизнь#факты#фильм
#машина#интересное#Прикол#ДТП#Автовсячина#Разное#Россия#истории#шоу бизнес#забавно
Вконец оборзели Вконец оборзели Итальянские экоактивисты разделись и сковали себя цепями в знак очередного протеста Итальянские экоактивисты разделись и сковали себя цепями в знак очередного протеста Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии Экоактивисты снова в деле: надели маски с портретом Шольца и заблокировали дороги в Германии Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали гей-парад и чуть не влетели в крупный скандал Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали гей-парад и чуть не влетели в крупный... Альпаки - это не только ценный мех Альпаки - это не только ценный мех

На что жалуетесь?

Вернуться