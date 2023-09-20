Обнажённая экоактивистка, протестуя против кашемира, изобразила козу, у которой вычесывают шерсть

Неделя моды в Лондоне была бы скучной без творчества экоктивистов. В знак протеста зоозащитники решили продемонстрировать людям, как страдают животные в процессе изготовления кашемировых изделий.
У входа в выставочное пространство NEWGEN Британского совета моды активисты PETA (движение People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными» "раскрашивали" новыми красками проходящую в Лондоне неделю моды.
Акцию затеяли против кашемира. Как известно, при его производстве применяется вычёсывание коз, которое зоозащитники посчитали издевательством над животными.
Чтобы публике было понятнее и лучше зашло, главная героиня этой эко-драмы Люси Фергюссон надела рога, разделась догола, приклеила к причинным местам козьи шкурки, а мужчина в фартуке кожевника эти куски показательно отдирал. Фройляйн во время процедуры истошно визжала, бэк-вокалом включили блеяние козы, записанное на аудио:
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После "работы" Люси раздавала направо и налево интервью и выглядела весьма бодро.
Видео "с издевательствами" вскоре появилось на YouTube-канале организации.
Ранее сообщалось, что зоозащитница с голым бюстом выбежала на подиум на Неделе моды в знак протеста против деятельности специализирующегося на производстве люксовых товаров из кожи бренда Coach. Девушка прервала дефиле, появившись на публике в одних трусах и босоножках. При этом на ее обнаженное тело краской был нанесен рисунок в виде сухожилий и мышц с содранной с них кожей.
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Мозги там даже в качестве макета не бывали.