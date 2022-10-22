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Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об этом

Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об этом

Автор:
22 октября 2022 10:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   клей   пол   протест   экоактивисты   экологи   
3495
5

Активистам нет покоя. Осеннее обострение накрыло псевдоучёных Германии, называющих себя членами группировки "Восстание учёных".

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Источник:

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Метки: Германия   клей   пол   протест   экоактивисты   экологи   
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52  комментария
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Очередной заказной балаган, от продажных "экологов" и великовозрастных идиотов - бездельников по совместительству.
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1k
c3nsor3d 17 секунд назад
Да, и пусть сидят приклеенные... ... - Пофигу..))))
Всё равно ничего не изменится..)
P.S. Через трое суток клей будут лизать... или у друг друга хрен сосать)))
= Дебилы, короче!)))
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7k
mbr 2 минуты назад
Очередной цырк с конями пи...сами и надувными клоунами.
Одна из корпоративно клановых группировок просто продвигает свои цели.
А эти надувные клоуны-пи...сы, просто полезные идиоты, работающие на цели, которые они не понимают.
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83
Андрей 3 минуты назад
Переселить их всех в Гренландию и запретить пользоваться всем, что произведено из и при помощи полезных ископаемых....
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15k
эмосурикат прямоползающий 9 минут назад
ну тупые
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504
Vladislav Grigorenko 11 минут назад
Взрослые, трезвые с виду люди. Либо они эгоистичные воинствующие идиоты, либо им за это платят. Скорее всего и то, и другое сразу.
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498
Alex 12 минут назад
Восстание учёных в говне мочёных
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14k
ss 19 минут назад
Надо начинать, всем миром бороться за права экодебилов! Даёшь каждому зеленому идиоту по персональной койке в психодиспансере!
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2k
Pioner76 24 минуты назад
Идиотизм в квадрате. Они лучше бы поинтересовались, как загрязняет ихние и их хозяев танки и оружие, поставляемые в хохляндию...
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4k
Нуи Хусим Полчаса назад
Они что, совсем тупые? Не знают, как пиндосовские астронавты в космос летали? И даже на Луне в памперсах побывали, если побывали... а тут слабая подготовка к мероприятию. Еще и деньги возвращать придется, не "досидели" и суток, клоуны.
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1k
Эрик Полчаса назад
Не, так любой псевдоучёный Германии, может поступить.
Вот я их зауважаю, если они на авиабазе в Рамштайне, так себя поведут. Ведь выбросы у всяких там истребителей, бомбардировщиков и прочей военной летающей лабуды натовской, на много больше.
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3k
Maksim Piskunov 49 минут назад
Наконец-то до людей дошло, что долбодонам не надо мешать.
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9k
Ф Ив 50 минут назад
А вот интересно, эти протестуны реально думали о том куда они ходить по нужде будут? Могли бы и пустые бутылки с пакетиками для себя принести.
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9k
Денис 53 минуты назад
Если еще учесть, что вход в музей стоит 18 евро, то получается что, чтоб усраться, обоссаться и потом в этом посидеть, они еще и заплатили.
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11k
a_komolow 54 минуты назад
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1k
Shurovik 54 минуты назад
И, как обычно, эти "активисты" никакого решения проблемы, с которой они якобы сражаются, не предлагают....
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142
Евгений 55 минут назад
А у нас их отодрали бы.
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29k
Dobry vojak Svejk Z 56 минут назад
Активные долбо.ё.бы
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32k
russger Час назад
Жопу бы себе лучше приклеивали. Сразу бы от экоактивизма вылечились бы
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15k
Александр Час назад
Кто первый халат надел, тот и учёный.
Вон дед в Монголии посадил 500 тыщ деревьев, это экоактивист, а эти в халатах просто клоуны на зарплате у других авто концернов.
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28k
Alex Час назад
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