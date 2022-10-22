Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об этом

Руководство концерна, внимательно выслушав требование "учёных-активистов", поддержало право группы на протест, но отказалась предоставить им миску для мочеиспускания и дефекации, пока они приклеены. Более того, устроившим протест, не разрешалось выходить из здания, а если и разрешалось, то они не могли войти обратно. Но самое коварное требование, которое выдвинуло руководство Volkswagen, заключалось в том, что активисты не могли заказать себе еду и должны были есть, только то, что предоставили им сотрудник. И это при том что ранее было заявлено об объявлении голодовки.