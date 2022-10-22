Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об этом

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Активистам нет покоя. Осеннее обострение накрыло псевдоучёных Германии, называющих себя членами группировки "Восстание учёных".
Данные граждане утверждают, что они исследователи науки и активно воюют с бензиновым автопромом. Во имя экологии активисты, в количестве 15 душ, нацепив белые халаты, прошли маршем по улицам города Вольфсбург, Германия. А потом, не размениваясь по мелочам, оккупировали выставочный зал Porsche в музее Volkswagen.
Заявив, что Volkswagen, является вторым по величине производителем автомобилей в мире и ужасно портит экологию, 9 из 15 "научных сотрудников" в знак протеста приклеили ладони к полу с помощью суперклея и объявили голодовку.
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Оставшиеся неприклееные граждане облили красной краской ступеньки перед заводом VW, а затем подняли плакаты с надписью «Никаких новых автомобильных заводов».
Руководство концерна, внимательно выслушав требование "учёных-активистов", поддержало право группы на протест, но отказалась предоставить им миску для мочеиспускания и дефекации, пока они приклеены. Более того, устроившим протест, не разрешалось выходить из здания, а если и разрешалось, то они не могли войти обратно. Но самое коварное требование, которое выдвинуло руководство Volkswagen, заключалось в том, что активисты не могли заказать себе еду и должны были есть, только то, что предоставили им сотрудник. И это при том что ранее было заявлено об объявлении голодовки.
На этом злоключение активистов не закончилось, персонал выключил свет и отопление в помещении. А сидеть на полу с приклеенными ладонями в темноте и без шумихи во круг их персон оказалось для них мучительно, ну и плюс руки от суперклея стали болеть. Вся акция прекратилась буквально за 19 часов, хотя до этого "Восстание учёных" обещали продолжать протест, пока Volkswagen не согласится лоббировать декарбонизацию транспортной отрасли. Особо пострадавшим от клея и собственной глупости оказали медицинскую помощь, а организатору акции теперь придётся разбираться с полицией.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Всё равно ничего не изменится..)
P.S. Через трое суток клей будут лизать... или у друг друга хрен сосать)))
= Дебилы, короче!)))
Одна из корпоративно клановых группировок просто продвигает свои цели.
А эти надувные клоуны-пи...сы, просто полезные идиоты, работающие на цели, которые они не понимают.
Вот я их зауважаю, если они на авиабазе в Рамштайне, так себя поведут. Ведь выбросы у всяких там истребителей, бомбардировщиков и прочей военной летающей лабуды натовской, на много больше.
Вон дед в Монголии посадил 500 тыщ деревьев, это экоактивист, а эти в халатах просто клоуны на зарплате у других авто концернов.
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