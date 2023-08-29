В Лондоне королевский гвардеец нажал тревожную кнопку

Королевские гвардейцы несут службу у Букингемского и Сент-Джеймсского дворцов, а также у Конной гвардии на Уайтхолле.

Хотя их роль в основном церемониальная, они входят в состав вооруженных сил и патрулируют дворцы, охраняя государя в ночное время.