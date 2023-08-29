В Лондоне королевский гвардеец нажал тревожную кнопку

Часовой, который нес службу у входа в Конную гвардию на Уайтхолле, ударил по тревожной кнопке. Его лошадь отказывалась стоять на месте и металась из стороны в сторону. Прежде чем позвать на помощь, гвардеец неоднократно пытался усмирить животное.
Этот момент попал на видео. Судя по поведению лошади, которая постоянно открывала рот, что-то доставляло ей дискомфорт.
Помучавшись 10 минут, гвардеец нажал тревожную кнопку.
Королевские гвардейцы несут службу у Букингемского и Сент-Джеймсского дворцов, а также у Конной гвардии на Уайтхолле.
Хотя их роль в основном церемониальная, они входят в состав вооруженных сил и патрулируют дворцы, охраняя государя в ночное время.
Рядом с караулом висит табличка, предупреждающая о том, что лошади могут лягнуть или укусить, и призывающая не трогать поводья.
Ожидаемо видео вызвало отклик зрителей. Некоторые отметили мастерство всадника, который так долго пытался справиться с лошадью.
"У этого гвардейца руки чесались нажать кнопку задолго до того, как он это сделал. Он все время смотрел на нее. И мне хотелось, чтобы он это сделал, поскольку было ясно, что лошадь не собирается успокаиваться!" - написал один.
"Очевидно, лошадь не просто так напряжена, - заметил один из комментаторов. - Часовой прекрасно владеет лошадью. Что касается туристов, так им не стоило устраивать фотосессии. Сделайте снимок и уходите. У животного и так стресс".
Однажды гвардеец нарушил протокол, позволив мужчине погладить лошадь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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