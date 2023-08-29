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В Лондоне королевский гвардеец нажал тревожную кнопку

В Лондоне королевский гвардеец нажал тревожную кнопку

Автор:
29 августа 2023 16:55
Сообщество : Животные
Метки: гвардеец   животные   лондон   лошадь   охрана   часовой   
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Часовой, который нес службу у входа в Конную гвардию на Уайтхолле, ударил по тревожной кнопке. Его лошадь отказывалась стоять на месте и металась из стороны в сторону. Прежде чем позвать на помощь, гвардеец неоднократно пытался усмирить животное.

Этот момент попал на видео. Судя по поведению лошади, которая постоянно открывала рот, что-то доставляло ей дискомфорт.

Помучавшись 10 минут, гвардеец нажал тревожную кнопку.

Королевские гвардейцы несут службу у Букингемского и Сент-Джеймсского дворцов, а также у Конной гвардии на Уайтхолле.

Хотя их роль в основном церемониальная, они входят в состав вооруженных сил и патрулируют дворцы, охраняя государя в ночное время.

Рядом с караулом висит табличка, предупреждающая о том, что лошади могут лягнуть или укусить, и призывающая не трогать поводья.

Ожидаемо видео вызвало отклик зрителей. Некоторые отметили мастерство всадника, который так долго пытался справиться с лошадью.

"У этого гвардейца руки чесались нажать кнопку задолго до того, как он это сделал. Он все время смотрел на нее. И мне хотелось, чтобы он это сделал, поскольку было ясно, что лошадь не собирается успокаиваться!" - написал один.

"Очевидно, лошадь не просто так напряжена, - заметил один из комментаторов. - Часовой прекрасно владеет лошадью. Что касается туристов, так им не стоило устраивать фотосессии. Сделайте снимок и уходите. У животного и так стресс".

Однажды гвардеец нарушил протокол, позволив мужчине погладить лошадь.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гвардеец   животные   лондон   лошадь   охрана   часовой   
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2  комментария
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Евгений Д 37 минут назад
Издеваются над лошадью заставляя ее стоять неподвижно
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Fuchsia

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