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Лондонские скаты очаровали болельщиков игрой в футбол

Лондонские скаты очаровали болельщиков игрой в футбол

Автор:
03 декабря 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   лондон   мило   необычно   океанариум   подводные спортсмены   скаты   футбол   
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Лондонский океанариум Sea Life поделился кадрами, на которых скаты играют в подводный футбол. Футбольный мяч, выданный служителями, полый и наполнен любимой едой ската. Скаты, привлеченные запахом, ныряют к мячу и бьют его туда-сюда, чтобы из него выпало больше еды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   лондон   мило   необычно   океанариум   подводные спортсмены   скаты   футбол   
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