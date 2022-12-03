Лондонские скаты очаровали болельщиков игрой в футбол

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Лондонский океанариум Sea Life поделился кадрами, на которых скаты играют в подводный футбол. Футбольный мяч, выданный служителями, полый и наполнен любимой едой ската. Скаты, привлеченные запахом, ныряют к мячу и бьют его туда-сюда, чтобы из него выпало больше еды.
Сотрудники лондонского аквариума Sea Life поделились чудесными и необычными кадрами, на которых скаты играют в собственную версию подводного футбола.
Подводный футбол предназначен для стимулирования естественного поведения у скатов. По словам ученых из океанариума, помимо развлечения, футбольный мяч, наполненный едой, способствует умственной стимуляции скатов.
На кадрах видно, как шесть скатов участвуют в игре с полым футбольным мячом, наполненным их любимыми рыбками. У скатов есть особая способность находить добычу на основе электрических полей, которые испускают живые существа. Однако во время футбольного матча скатам вместо этого приходилось полагаться на свое обоняние, чтобы найти пищу. Используя командную работу, скаты поняли, что им нужно нырнуть к футбольному мячу с едой, а затем бить по нему и гонять туда-сюда, чтобы выпадало как можно больше еды.
«Наша команда скатов любит играть в свою собственную версию прекрасной игры с тех пор, как мы представилиим эту новую игру к началу Кубка мира, — рассказала Ровена Кеннеди, супервайзер в лондонском аквариуме Sea Life. - Скаты — разумные существа, поэтому важно, чтобы мы поощряли естественное поведение при кормлении».
«Наша команда скатов любит играть в свою собственную версию прекрасной игры с тех пор, как мы представилиим эту новую игру к началу Кубка мира, — рассказала Ровена Кеннеди, супервайзер в лондонском аквариуме Sea Life. - Скаты — разумные существа, поэтому важно, чтобы мы поощряли естественное поведение при кормлении».
«Наши футбольные мячи-фидеры — это забавный и стимулирующий способ еды для скатов, поскольку он поощряет охотничье поведение при добыче пищи и задействует их острое обоняние, как в дикой природе», - говорит Кеннеди.
Скаты - родственники акул, но имеют более плоскую форму, что делает их хорошо приспособленными для жизни на морском дне. Их рот, ноздри и жабры расположены на нижней стороне тела, а глаза сверху. Во всем мире насчитывается более 600 видов скатов, самый крупный из которых, скат манта, имеет длину до 9 метров.
К сожалению, исследования показали, что крупные прибрежные виды с плоским телом наиболее уязвимы и находятся под угрозой исчезновения. «В Великобритании более крупные скаты, такие как белый скат и скат-флаппер, стали одними из самых редких видов в местных водах», — пояснили экологи.
Скаты - родственники акул, но имеют более плоскую форму, что делает их хорошо приспособленными для жизни на морском дне. Их рот, ноздри и жабры расположены на нижней стороне тела, а глаза сверху. Во всем мире насчитывается более 600 видов скатов, самый крупный из которых, скат манта, имеет длину до 9 метров.
К сожалению, исследования показали, что крупные прибрежные виды с плоским телом наиболее уязвимы и находятся под угрозой исчезновения. «В Великобритании более крупные скаты, такие как белый скат и скат-флаппер, стали одними из самых редких видов в местных водах», — пояснили экологи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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