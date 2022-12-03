Лондонские скаты очаровали болельщиков игрой в футбол

На кадрах видно, как шесть скатов участвуют в игре с полым футбольным мячом, наполненным их любимыми рыбками. У скатов есть особая способность находить добычу на основе электрических полей, которые испускают живые существа. Однако во время футбольного матча скатам вместо этого приходилось полагаться на свое обоняние, чтобы найти пищу. Используя командную работу, скаты поняли, что им нужно нырнуть к футбольному мячу с едой, а затем бить по нему и гонять туда-сюда, чтобы выпадало как можно больше еды.

«Наша команда скатов любит играть в свою собственную версию прекрасной игры с тех пор, как мы представилиим эту новую игру к началу Кубка мира, — рассказала Ровена Кеннеди, супервайзер в лондонском аквариуме Sea Life. - Скаты — разумные существа, поэтому важно, чтобы мы поощряли естественное поведение при кормлении».