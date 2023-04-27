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Альпаки - это не только ценный мех

Альпаки - это не только ценный мех

Автор:
27 апреля 2023 17:12
Сообщество : Животные
Метки: альпака   животные   интересное   история   милое   фото   шерсть   
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Далеко в горах Южной Америки, где вершины Анд скрываются среди облаков, родилась легенда о происхождении альпак. Говорят, что некогда высшие силы ниспослали на землю этих пушистых созданий, чтобы они оберегали природу и были верными помощниками человека.

Тысячи лет назад, когда древние цивилизации Южной Америки только начинали осваивать суровые вершины Анд, они обратили внимание на альпак. Люди вовремя поняли, что эти животные обладают уникальными свойствами, способными помочь человеку выжить в суровых условиях высокогорья.

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У альпак есть всё для жизни в горах на высоте до 5000 м. Люди использовали их тёплую шерсть (животное даёт в среднем 4 кг шерсти в год) и способность переносить тяжелые грузы на большие расстояния. Животные были одомашнены примерно 6000 лет назад индейцами Перу.


С течением времени альпаки стали неотъемлемой частью культуры инков. Из шерсти делали и делают не только одежду, но и ковры, одеяла и много чего ещё. Кстати, у альпак шерсть бывает 20 разных оттенков от белого до коричневого и чёрного. Мясо альпак считается деликатесом.

Интересный факт заключается в том, что альпаки очень дружелюбны и общительны. В отличие от своих родственников верблюдов и лам они не плюют в человека.


Они живут в стадах и создают уникальную связь с каждым членом своей группы, а одиночество для них - это наказание. Они заводят себе настоящих друзей в стаде на всю жизнь. Эти животные, кстати, очень чистоплотны, у них даже есть что-то вроде туалета: они ходят справлять естественную нужду только в определённое место.

Сегодня альпаки популярны не только в Южной Америке, но и по всему миру. Люди просто обожают альпак не только за их неповторимую внешность и мягкую шерсть, но и за их спокойный, миролюбивый характер. Альпаки частенько живут на фермах и в зоопарках и стали героями многочисленных мультфильмов, игрушек и поздравительных открыток.

Альпаки продолжают удивлять ученых своими уникальными свойствами. Недавно исследователи обнаружили, что альпаки обладают способностью изменять структуру своей шерсти в зависимости от погодных условий. В холодное время года их шерсть становится плотнее, обеспечивая дополнительную защиту от холода, а в жару – она становится более рыхлой и воздушной, обеспечивая комфортные температурные условия для животных.

Альпаки, кстати, обожают купаться! Они радостно ныряют в любую воду и плавают с удовольствием. Это весьма забавное зрелище. Обаяния им добавляет умение позировать для фото и, кажется, что на их лицах появляется в этот момент улыбка. Альпаки вообще обладают богатой мимикой.

У этих милых ребят уникальный язык выражений и жестов. Они могут общаться с помощью поз, ушей и хвостиков. Когда они чувствуют опасность, то постукивают копытом о землю, чтобы предупредить остальных членов стада.

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Метки: альпака   животные   интересное   история   милое   фото   шерсть   
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Шилов 36 минут назад
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Григорий Бабкин 10 минут назад
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