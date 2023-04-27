Альпаки - это не только ценный мех

У альпак есть всё для жизни в горах на высоте до 5000 м. Люди использовали их тёплую шерсть (животное даёт в среднем 4 кг шерсти в год) и способность переносить тяжелые грузы на большие расстояния. Животные были одомашнены примерно 6000 лет назад индейцами Перу.





С течением времени альпаки стали неотъемлемой частью культуры инков. Из шерсти делали и делают не только одежду, но и ковры, одеяла и много чего ещё. Кстати, у альпак шерсть бывает 20 разных оттенков от белого до коричневого и чёрного. Мясо альпак считается деликатесом.