Рождественская история Джима Макдоннелла: как 15-минутная прогулка обернулся 15-летним отсутствием

Жила себе в Ларчмонте счастливая супружеская пара Джим и Энн Макдоннелл. Их более чем 20-летний гармоничный брак омрачали разве что только незначительные ссоры. Всё шло хорошо до того злосчастного дня, когда Джим вышел прогуляться.
Надо сказать, что конец зимы и начало весны 1971 года для 50-летнего почтальона выдались не самыми удачными. Сначала мужчина неловко поскользнулся, когда вышел выносить мусор. Небольшая травма головы, с каждым может быть. Через неделю Джим чихнул за рулём автомобиля и неплохо приложился лбом о стекло. После этого мужчина стал ощущать короткие приступы слабости и головокружения, один из которых закончился небольшим ДТП – Макдоннелл въехал в столб и в очередной раз ударился головой. Попал в больницу, но врачи ничего серьёзного не обнаружили.
29 марта мужчина одолжил у приятеля машину: своя была ещё в ремонте, а в аэропорт нужно было отвезти родственников жены. Обронил внутри бумажник с документами, а когда обнаружил его отсутствие, то решил сходить к другу, чтобы его забрать.
Времени на поход туда и обратно нужно было не больше 15 минут. Прошёл час, но Джим не вернулся. Встревоженная Энн запаниковала, начала обзванивать родных и друзей. Никто ничего не знал о местонахождении мужа.
Утром женщина обратилась в полицию. Ведь дело осложнялось ещё и тем, что у супруга, скорее всего, не было при себе документов. Потянулись томительные недели ожидания. Энн не находила себе места, плохо спала, почти не ела. Единственным спасением была молитва (супруги были верующими христианами).
Так прошла весна, лето, осень. Вместо рождественского подарка несчастная получила документ – признание мужа мёртвым. Шли годы, но Энн не теряла веры. Где-то в глубине души тлел огонёк надежды, что муж обязательно вернётся.
Как раз под Рождество 1985 года женщина услышала звонок в дверь. На пороге стоял Санта Клаус – пожилой мужчина с седой бородой. Вглядываясь в гостя, Энн поняла, что это её Джим – постаревший, но такой же любимый. С которым они не виделись долгих 15 лет.
Что же случилось с Макдоннеллом? Первые воспоминания мужчины связаны с Филадельфией, которая находится от Ларчмонта на расстоянии 150 километров. Он ничего не помнил. Взгляд наткнулся на рекламный плакат агента по недвижимости. И потерявший память решил назваться Джеймсом Питерсом – именем человека с плаката.
За помощью он обращаться боялся, опасаясь, что совершил что-то плохое, и его могут искать. Бродяжничал и побирался, пока на пути не встретился добрый самаритянин – служитель церкви. Помог бездомному получить документы и устроил на работу.
Долгое время мужчина работал в закусочной. Трудился на совесть, коллеги не донимали его расспросами о прошлом. Жизнь наладилась, и Джеймс даже стал местным активистом – занимался благотворительностью и участвовал в детских праздниках в роли Санты.
Как-то раз Питерс посмотрел по телевизору сюжет о работе почтальонов (а в прошлой жизни он трудился почтальоном четверть века). И в голове стали возникать обрывочные картинки. А перед Рождеством 1985 года случилось… очередное падение и очередной удар, после которого мужчина вспомнил всё. Он прыгнул в поезд и помчался в Ларчмонт. Что же с его любимой Энн? Жива ли? А вдруг вышла замуж?
Счастью женщины не было предела, ведь она так верила в чудо, и чудо случилось. Обследование показало, что мужчина вполне здоров для своего возраста. Причины амнезии и возвращения памяти так и остались загадкой. Но это было уже и не особенно важно, ведь в дом пары снова вернулось счастье.
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