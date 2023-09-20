Рождественская история Джима Макдоннелла: как 15-минутная прогулка обернулся 15-летним отсутствием

Времени на поход туда и обратно нужно было не больше 15 минут. Прошёл час, но Джим не вернулся. Встревоженная Энн запаниковала, начала обзванивать родных и друзей. Никто ничего не знал о местонахождении мужа.

Утром женщина обратилась в полицию. Ведь дело осложнялось ещё и тем, что у супруга, скорее всего, не было при себе документов. Потянулись томительные недели ожидания. Энн не находила себе места, плохо спала, почти не ела. Единственным спасением была молитва (супруги были верующими христианами).

Так прошла весна, лето, осень. Вместо рождественского подарка несчастная получила документ ­– признание мужа мёртвым. Шли годы, но Энн не теряла веры. Где-то в глубине души тлел огонёк надежды, что муж обязательно вернётся.