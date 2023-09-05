Кристофер Найт: душевный созерцатель или коварный преступник?

В далёком 1986 году парня накрыл кризис. Он категорически не хотел жить как все. Учёба, работа – всё как у всех. А потом надо создать семью, воспитать детей и благополучно умереть, бегая, как белка в колесе. Какой в этом смысл? И Крис решил проблему радикально – убрёл в лес и стал отшельником.

Женат Найт не был. С родителями отношения были спокойными, но прохладными, поэтому те не обеспокоились исчезновением сына и не стали заявлять в полицию. Тем более что парень был совершеннолетним.

И Найт соорудил в районе Белградских озёр импровизированный лагерь в окружении густого леса и гигантских валунов. Вот оно – счастье.