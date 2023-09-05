Кристофер Найт: душевный созерцатель или коварный преступник?

Вас когда-нибудь посещало желание бросить всё и убраться куда-нибудь в лесную глушь, чтобы уединиться там с природой и наслаждаться тишиной и полным отсутствием социума? Но потом приходит понимание: а семья, работа, друзья, домашние питомцы – как они? Да, в конце концов, без душа и Сети жить тоже очень тяжело.
А этот парень морально оказался крепким орешком. Ведь он осуществил задуманное и 27 лет наслаждался покоем и уединением в лесах штата Мэн. Кристофер Найт вёл самый что ни на есть отшельнический образ жизни и никому не заслонял пейзаж. Но не всё в истории аскета так однозначно.
В далёком 1986 году парня накрыл кризис. Он категорически не хотел жить как все. Учёба, работа – всё как у всех. А потом надо создать семью, воспитать детей и благополучно умереть, бегая, как белка в колесе. Какой в этом смысл? И Крис решил проблему радикально – убрёл в лес и стал отшельником.
Женат Найт не был. С родителями отношения были спокойными, но прохладными, поэтому те не обеспокоились исчезновением сына и не стали заявлять в полицию. Тем более что парень был совершеннолетним.
И Найт соорудил в районе Белградских озёр импровизированный лагерь в окружении густого леса и гигантских валунов. Вот оно – счастье.
Но одним пением цикад и созерцанием закатов сыт не будешь. И надо было как-то решать бытовые вопросы. И Кристофер решал. Банально – пробирался в дачный посёлок неподалёку от своего лагеря и добывал там всякие вещи для удовлетворения базовых потребностей. И даже ништяки типа радио, книг и портативных игр.
Готовил мужчина на походной печке, пропан для которой воровал в тех же дачных домиках. Регулярно мылся, хоть и в холодной воде, брил бороду и подстригал волосы на случай непредвиденных встреч с людьми.
Владельцы домов недоумевали по поводу пропавших вещей. Но, во-первых, Крис брал только минимум и везде понемногу. И исчезновение можно было списать на забывчивость самих хозяев. Ну, мало ли куда запропастились батарейки, пачка чая или книга? А, во-вторых, до ухода в лес он работал в фирме, занимавшейся установкой и обслуживанием охранных систем. Поэтому обойти защиту для него было плёвым делом: Кристофер знал всё изнутри.
Понятно, что в один прекрасный момент жители посёлка поняли, что дело нечисто. Ведь количество краж в общей сложности перевалило за 1000 эпизодов. Хотя курочка и клевала по зёрнышку. Только кто это был – изощрённый грабитель-одиночка, целая шайка или вообще йети или какой-то другой дух леса?
Попался Найт примитивно, на горячем: в 2013 году его поймал во время очередного ограбления сержант Терри Хьюз. Хотя отшельник и стал за десятилетия гуру по бесшумному подкрадыванию и исчезновению, но, видимо, расслабился.
Приговор суда за многочисленные кражи оказался более чем мягким: всего 7 месяцев заключения и компенсация пострадавшим в сумме 2 тыс. долларов. Даже прокурор отметил при вынесении приговора, что более жестокое наказание было бы лишним. С ним согласился и судья. Найта обязали пройти программу для лиц, употреблявших запрещённые препараты и страдающих психическими расстройствами. И мужчина вернулся в общество и даже устроился на работу к своему брату.
История добровольного отшельника заинтересовала журналиста Майкла Финкеля, который после встречи с Найтом выпустил статью, а потом и книгу «Незнакомец в лесу: необычная история последнего настоящего отшельника», посвященную Отшельнику Северного пруда.
По последним данным, Крис ведёт тихий уединённый образ жизни в сельской местности штата Мэн. И, видимо, счастлив. Ведь определённый солидный кусок своей жизни он прожил так как хотел – счастливо – наслаждаясь тишиной, ничегонеделанием и созерцанием.
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