FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5907 постов • 1275 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Кристофер Найт: душевный созерцатель или коварный преступник?

Кристофер Найт: душевный созерцатель или коварный преступник?

Автор:
05 сентября 2023 13:30
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Кристофер Найт   аскет   выбор   история   исчезновение   лес   озеро   отшельник   преступление   
1295
8

Вас когда-нибудь посещало желание бросить всё и убраться куда-нибудь в лесную глушь, чтобы уединиться там с природой и наслаждаться тишиной и полным отсутствием социума? Но потом приходит понимание: а семья, работа, друзья, домашние питомцы – как они? Да, в конце концов, без душа и Сети жить тоже очень тяжело.

А этот парень морально оказался крепким орешком. Ведь он осуществил задуманное и 27 лет наслаждался покоем и уединением в лесах штата Мэн. Кристофер Найт вёл самый что ни на есть отшельнический образ жизни и никому не заслонял пейзаж. Но не всё в истории аскета так однозначно.

×
×

В далёком 1986 году парня накрыл кризис. Он категорически не хотел жить как все. Учёба, работа – всё как у всех. А потом надо создать семью, воспитать детей и благополучно умереть, бегая, как белка в колесе. Какой в этом смысл? И Крис решил проблему радикально – убрёл в лес и стал отшельником.

Женат Найт не был. С родителями отношения были спокойными, но прохладными, поэтому те не обеспокоились исчезновением сына и не стали  заявлять в полицию. Тем более что парень был совершеннолетним.

И Найт соорудил в районе Белградских озёр импровизированный лагерь в окружении густого леса и гигантских валунов. Вот оно – счастье.

Но одним пением цикад и созерцанием закатов сыт не будешь. И надо было как-то решать бытовые вопросы. И Кристофер решал. Банально – пробирался в дачный посёлок неподалёку от своего лагеря и добывал там всякие вещи для удовлетворения базовых потребностей. И даже ништяки типа радио, книг и портативных игр.

Готовил мужчина на походной печке, пропан для которой воровал в тех же дачных домиках. Регулярно мылся, хоть и в холодной воде, брил бороду и подстригал волосы на случай непредвиденных встреч с людьми.

Владельцы домов недоумевали по поводу пропавших вещей. Но, во-первых, Крис брал только минимум и везде понемногу. И исчезновение можно было списать на забывчивость самих хозяев. Ну, мало ли куда запропастились батарейки, пачка чая или книга? А, во-вторых, до ухода в лес он работал в фирме, занимавшейся установкой и обслуживанием охранных систем. Поэтому обойти защиту для него было плёвым делом: Кристофер знал всё изнутри.

Понятно, что в один прекрасный момент жители посёлка поняли, что дело нечисто. Ведь количество краж в общей сложности перевалило за 1000 эпизодов. Хотя курочка и клевала по зёрнышку. Только кто это был – изощрённый грабитель-одиночка, целая шайка или вообще йети или какой-то другой дух леса?

Попался Найт примитивно, на горячем: в 2013 году его поймал во время очередного ограбления сержант Терри Хьюз. Хотя отшельник и стал за десятилетия гуру по бесшумному подкрадыванию и исчезновению, но, видимо, расслабился.

Приговор суда за многочисленные кражи оказался более чем мягким: всего 7 месяцев заключения и компенсация пострадавшим в сумме 2 тыс. долларов. Даже прокурор отметил при вынесении приговора, что более жестокое наказание было бы лишним. С ним согласился и судья. Найта обязали пройти программу для лиц, употреблявших запрещённые препараты и страдающих психическими расстройствами. И мужчина вернулся в общество и даже устроился на работу к своему брату.

История добровольного отшельника заинтересовала журналиста Майкла Финкеля, который после встречи с Найтом выпустил статью, а потом и книгу «Незнакомец в лесу: необычная история последнего настоящего отшельника», посвященную Отшельнику Северного пруда.

По последним данным, Крис ведёт тихий уединённый образ жизни в сельской местности штата Мэн. И, видимо, счастлив. Ведь определённый солидный кусок своей жизни он прожил так как хотел – счастливо – наслаждаясь тишиной, ничегонеделанием и созерцанием.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Жизнь   Кристофер Найт   аскет   выбор   история   исчезновение   лес   озеро   отшельник   преступление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Lexx 47 минут назад
Какой же это отшельник, с радио, батарейками, пользуется газовой печкой (в лесу!). Вот если бы он орудовал палкой-копалкой и бегал с копьём с костяным наконечником, другое дело. А так, не отшельник он, болван. В лес удрал, потому, что дурик, а может и дел каких натворил и свалил, что бы на него не подумали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pravednik84 Час назад
Выживальщикам на заметку. Вы срамодостаточны весьма короткое время, и пусть оно больше, чем у совсем неподготовленного, но всё же не сильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92718



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная
20 удивительных фотографий, доказывающих, что Китай - это другая вселенная
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Ежик
Ежик
Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса
Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#позитив#интересно#забавно#сарказм#вор#удивительно#магазин#истории
#фото#Прикол#дети#кино#криминал#улыбнуло#новости#полиция#школа#преступление
#в мире#США#животные#история#Китай#фильм#ограбление#машина#негатив#Санкт-Петербург
Их об этом не просили, но они сделали Их об этом не просили, но они сделали Чисто ирландское сожжение Чисто ирландское сожжение Бася Пясецка, её слово и дело Бася Пясецка, её слово и дело Вне политики, но с клеймом: как прожила свою жизнь сестра фюрера? Вне политики, но с клеймом: как прожила свою жизнь сестра фюрера? Музыкант, который&nbsp; смог начудить, умереть, воскреснуть и исправиться Музыкант, который  смог начудить, умереть, воскреснуть и исправиться Человек с тысячей лиц: благородный мошенник Стэнли Клиффорд Вейман Человек с тысячей лиц: благородный мошенник Стэнли Клиффорд Вейман

На что жалуетесь?

Вернуться