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Непростая личная жизнь Вячеслава Гришечкина

Непростая личная жизнь Вячеслава Гришечкина

Автор:
03 июля 2023 16:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   отношения   семья   
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Несмотря на то, что имя Вячеслава Гришечкина стало известно еще в 90-х годах благодаря его участию в юмористическом шоу "Оба-на", настоящую популярность актеру принесла роль в комедийном сериале "Солдаты".

В этом сериале Вячеслав играл майора Староконя, известного бабника, вокруг которого всегда крутились молоденькие девушки.

Однако в реальной жизни Вячеслав был верным однолюбом, проведя 25 лет со своей единственной женщиной и оставшись ей верным даже после её ухода.


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Анна и Вячеслав познакомились задолго до своей свадьбы. Они оба работали в Театре на Юго-Западе: Анна была костюмершей, а Вячеслав служил там актёром. Девушка сразу обратила внимание на симпатичного молодого человека, который играл роль бургомистра в спектакле "Дракон". Судьба свела их вместе, когда Вячеслав случайно оказался на даче Аниной тёти.

Но впервые Вячеслав Гришечкин женился вовсе не на Анне, а на её подруге Маше.


В 1987 году 25-летний актёр собирался отправиться в гастроли за рубеж. Чтобы получить разрешение на выезд, Вячеславу пришлось жениться. Вот только у него не было подходящей кандидатуры на роль жены. Тогда худрук театра Валерий Белякович, заменивший Вячеславу отца, предложил ему жениться на молодой костюмерше Маше, а его другу Олегу Задорину - на Анне. Парни подумали и согласились на это предложение. Вскоре они вместе с девушками пошли в ЗАГС, где произошел забавный случай.

Оставив девушек в холле, Вячеслав и Олег зашли в кабинет, чтобы узнать, какие документы им понадобятся для оформления брака. "Здравствуйте! Мы хотим расписаться!", торжественно объявил Вячеслав, стоя рядом с Олегом. Женщина, встречавшая их, ошарашено посмотрела на молодых мужчин. Сложно вообразить, какие мысли возникли у неё в этот момент. Увидев испуг и недоумение на её лице, Вячеслав поспешил объяснить цель своего визита, и женщина облегченно вздохнула.


Свадьбы Вячеслава Гришечкина с Машей и Олега Задорина с Аней прошли в один день и даже в одном ресторане. А 3 июня 1990 года у супругов родилась дочь. В это время Вячеслав был в гастролях в Японии, и когда он вернулся домой, девочке было уже почти два месяца. Войдя в квартиру, актёр увидел свекровь с ребёнком на руках. Девочку назвали Оля.

Несмотря на рождение ребёнка, Вячеслав не мог забыть Анну и всегда посматривал на жену друга, которая также не могла скрыть свои чувства к актёру. В конце концов, Анна первой приняла решение и развелась с мужем. Немного позже Вячеслав также объявил о своем решении покинуть семью.


Вначале было трудно. Анна даже хотела изменить фамилию дочери. Но Вячеслав сказал ей: "Ты можешь поступить, как хочешь, но я думаю, что этого не стоит. Давай подождём". И он оказался прав. Время всё исцелило и отношения наладились.


Поскольку Мария и Вячеслав были всегда заняты работой, об их дочери заботились дедушка Леонид Алексеевич и бабушка Вера Павловна, которые дали ей прекрасное воспитание. Еще в школе Оля, мечтавшая стать актрисой, проявила интерес к языкам, и её направили в педагогический университет.

В итоге после школы Ольга Гришечкина закончила педагогический университет и устроилась на работу в международную компанию. Сейчас у нее собственная фирма, занимающаяся организацией корпоративных мероприятий. Ольга по-прежнему поддерживает тесные отношения с родным отцом.


По словам Ольги, у нее была особая семья, потому что Анна и Вячеслав смогли сохранить хорошие отношения со своими бывшими супругами. Они всегда устраивали дружеские встречи во время праздников, когда бывшие жены и мужья собирались за одним столом.

Вячеслав и Анна Гришечкины прожили вместе 25 лет и отметили серебряную свадьбу, но, к несчастью, в 2017 году её жизнь оборвалась. Рак. Вячеслав очень тяжело переживал смерть любимой, он впал в депрессию, но в итоге смог справиться с этой трагедией.

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Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   отношения   семья   
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Трям Час назад
Интересно девки пляшут...
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Александр Долматов Минуту назад
Отличный актёр без жёстко очерченного амплуа. Органично смотрится как в комедийных ролях, так и в ролях конченных отморозков. Мало кто может играть в таком широком диапазоне.
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673
Dalekiy Poskot 12 минут назад
Испуг и недоумение на лице у работника Загса, из-за того, что к ней пришли расписаться...СашаМашаАня...непростая личная жизнь.. Блть, какой баран писал эту статью!?
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3k
Gusev Полчаса назад
В программе "Оба - на" он великолепен. Вот почему, сейчас такого юмора нет? Всё про сиськи и письки. Помните , "33 квадратных метра", "ОСП студия", "Осторожно, модерн", "Каламбур" и другие?
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6k
ManRox 37 минут назад
Действительно (с)
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banga911 44 минуты назад
двойник Суровикина.
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Alex Час назад
Это майор Староконь )
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