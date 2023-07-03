Непростая личная жизнь Вячеслава Гришечкина

Анна и Вячеслав познакомились задолго до своей свадьбы. Они оба работали в Театре на Юго-Западе: Анна была костюмершей, а Вячеслав служил там актёром. Девушка сразу обратила внимание на симпатичного молодого человека, который играл роль бургомистра в спектакле "Дракон". Судьба свела их вместе, когда Вячеслав случайно оказался на даче Аниной тёти.

Но впервые Вячеслав Гришечкин женился вовсе не на Анне, а на её подруге Маше.



